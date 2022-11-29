新冠肺炎疫情全球流行了近3年，几乎每个人都受到了不同程度的影响。近期部分地区疫情加剧，加上个别地方封控时间过长，部分人心理压力增大，产生了焦虑、不安、恐慌等不良情绪。

如何加强心理疏导、保持心理健康？日前，记者采访了中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林。陆林建议，要理性对待疫情，不要过度紧张，积极调整心态，维护心理健康。

陆林说，面对持续不断的疫情，人们出现焦虑、不安、恐慌等情绪都是正常现象。不良情绪大多来自对负面信息的过度反应。有了过度反应，消极、忐忑、暴躁等情绪就容易产生。此时，更需要守护好心灵家园，及时、科学地进行自我心理疏导或接受专业心理援助。

什么是心理健康？陆林说，通俗地讲，就是能保持对工作生活较浓厚的兴趣和求知欲望；能保持正确的自我意识，接纳自我；能够调节与控制情绪并保持良好的心境；能保持良好的环境适应能力；能保持和谐的人际关系；能保持完整统一的人格品质。

陆林表示，在健康中国行动中，有专门的心理健康促进行动，其目标是提升居民心理健康素养水平，减缓失眠现患率、焦虑障碍患病率、抑郁症患病率上升趋势等。因此，加强心理疏导、做好心理防护非常重要。

疫情防控期间，怎样才能保持健康的心态呢？陆林提出如下建议：

减少手机刷屏时间。面对复杂多变的疫情形势，一些人在关注不断更新的疫情信息时，容易出现恐慌等负面情绪。其实，不良网络信息的传播，加剧了公众的恐慌和焦虑程度。建议公众多关注政府、权威机构发布的信息，不恐慌、不信谣、不传谣。新媒体时代，各种信息层出不穷，常常让人无所适从，而且一些信息为了吸引眼球而过度夸张、内容片面，这样的信息尤其会增加焦虑恐慌情绪。因此，要学会从正确的渠道获取必要的信息，而不是一直刷屏了解各种小道消息。

维持规律的生活作息。保证每日规律三餐，多喝水、多摄取新鲜水果蔬菜，每天进行适度、适合自己的体育锻炼活动。保证充足的睡眠，规律作息，保持机体正常的免疫功能。充实生活，转移注意力。居家办公期间，可以做做家务，和朋友家人聊聊天，读读书，听听音乐，多运动，深呼吸，洗个热水澡，让自己放松身心、精神愉悦。

积极进行心理调适，必要时寻求专业机构帮助。面对疫情，出现一些情绪反应和不适感是正常的，比如睡不着觉、食欲不振、记忆力下降、注意力不集中、乏力、头昏、烦躁、易怒等。如果出现这些症状，不必过度担心，要积极自我调适。可以进行适当的肌肉放松训练、有氧运动等，用积极的行动使自己从恐慌中走出来。不要采取否认、回避退缩、过分依赖他人、指责抱怨等不良应对方式，也不要试图通过吸烟、酗酒来缓解紧张情绪。当出现恐惧、紧张、焦虑等应激障碍时，一般通过心理调适是可以缓解的。自我调适不能缓解的，建议拨打政府部门、医院公布的心理热线或在网上进行心理咨询，严重的需要到专业机构寻求帮助。

陆林说，要以科学理智的态度对待心理问题。任何人都可能出现心理问题，只要及时正确疏导，就能维护好心理健康。他强调，疫情防控期间，要特别关心弱势群体，满足生活需求，关注心理健康，解除后顾之忧。

《 人民日报 》（ 2022年11月29日 10 版）