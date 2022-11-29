让小区公共收益成为明白账

从电梯广告、外墙墙体广告，到停车泊位、公共配套设施经营，再到快递柜、贩卖机管理，随着社区公共区域收费项目日渐多元，如今不少城市小区产生了或多或少的公共收益。这笔资金怎么管理，又该如何使用，是公众较为关心的话题。

关于小区公共收益的权属以及使用，民法典、物业管理条例等法律法规有明确规定。除此之外，一些地方政府部门近年来就小区公共收益管理和使用，也发布了相关的规定、指导意见，为业主实现对公共收益的有效监督提供了依据。但由于种种原因，小区公共收益还存在账目不透明、监管力度弱等问题。让小区公共收益成为一笔明白账，还需进一步细化管理规定、完善监督方式，以更好维护业主合法权益。

小区的公共部位设施归业主所有，业主对小区公共事务具有管理权，有权知道公共收益的具体情况。作为服务方，物业服务企业应严格按照法律规定，主动、定期公开小区公共收益的来源、数额、使用去向等情况。有的地方探索建立多方共管账户，推动小区公共收益专款专用，方便业主更好区分公共收益和物业费，更直观了解公共收益收支情况，不失为有益探索。只有做到公开透明，业主对公共收益才能心中有数。

确保公共收益收得更明白、用得更合理，除了增强业主权利意识、加强物业服务企业自律，还需形成更有效的日常监督。比如，成立业主委员会，督促物业不断提高服务质量。与此同时，管理部门要充分发挥职能作用。一方面，进一步完善和细化管理规定，为公共收益管理、使用等提供有力政策支持。另一方面，也要注意对物业服务企业进行有效引导，定期抽检公共收益公开情况，对于拒绝向业主公开、侵占或违法使用公共收益等行为，进行严格处罚。多措并举，不断完善监督方式、强化监管力度，有助于保障公共收益收支工作始终在法治轨道上平稳运行。

应当看到，随着使用年限增加，小区配套设施等也在不断老化。能否让公共收益等相关资金发挥最大效能，更好满足社区更新改造、业主生活品质提高等需求，体现的是一个地方的基层治理能力。在浙江杭州，业主委员会、物业服务企业须将每个月的经营性收支项目、金额、摘要等录入相关信息平台，业主经过实名认证即可查询；在福建，小区公共收益可以抵扣业主的物业服务费用、水电公摊费用以及业主大会决定的其他事项支出……各地多种方式的基层治理创新，有利于加强对业主知情权、收益权的保障，促进业主参与公共事务管理积极性、物业服务企业工作主动性双提升。

党的二十大报告提出：“完善办事公开制度，拓宽基层各类群体有序参与基层治理渠道，保障人民依法管理基层公共事务和公益事业。”如今，物业管理正逐渐融入各地基层社会治理体系。管好小区公共收益这笔账，是健全共建共治共享的社会治理制度、提升社会治理效能的题中应有之义。加大对业主委员会的支持力度和对物业公司的监管力度，发展更为健康的业主与物业关系，我们一定能维护好广大居民的合法权益，推动社区治理不断迈上新台阶。

《 人民日报 》（ 2022年11月29日 05 版）