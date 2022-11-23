克服麻痹松懈心理 科学精准做好疫情防控

“近期，全国本土疫情呈现传播范围广、传播链条多、疫情波及面扩大的严峻复杂态势。”国家卫生健康委新闻发言人米锋11月22日在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，要坚决克服麻痹松懈心理、等待观望心态，坚持第九版防控方案和二十条优化措施不动摇、不走样，立足于防、立足于早、立足于快，科学精准做好疫情防控各项工作。

国家疾控局传染病防控司二级巡视员胡翔介绍，近期，国务院联防联控机制综合组通过视频会商、调度和培训等多种方式，部署调度各地尽快推进二十条优化措施落地。目前，各地正有力推动落实。

目前，各地迅速召开调度会、培训会，对本地区优化防控措施工作进行安排部署，并结合自身特点和实际，成立工作专班，印发相关配套文件、落实细则或指南，同时更加科学精准划定风险区域，进一步优化密切接触者判定与管理，确保风险人员能够及时得到管控。

在整治层层加码方面，胡翔介绍，各地重点对随意封校停课、停工停产、未经批准阻断交通、随意采取“静默”管理、随意封控、长时间不解封、随意停诊等问题开展整治，并畅通群众投诉举报渠道，及时解决群众投诉的急难愁盼问题，确保二十条优化措施落实到位、落地见效。

“针对当前的疫情形势，国家卫生健康委、国家疾控局已经派出工作组，督促指导地方将二十条优化措施落实到位，现场指导支持地方疫情处置和防控工作。”胡翔介绍，要采取更为坚决、果断的措施攻坚，尽快遏制住疫情扩散蔓延的势头。（记者彭韵佳、李恒）