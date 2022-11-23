跨省流动人员“落地检”  防范跨区域疫情扩散（优化防控二十条措施问答）

进一步优化防控工作的二十条措施提出：“落实‘四早’要求，减少疫情规模和处置时间。各地要进一步健全疫情多渠道监测预警和多点触发机制，面向跨省流动人员开展‘落地检’，发现感染者依法及时报告，第一时间做好流调和风险人员管控，严格做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，避免战线扩大、时间延长，决不能等待观望、各行其是。”

如何规范跨区域流动人员管理、防范跨区域疫情扩散？日前，国务院联防联控机制有关专家进行了解读。

问：如何方便跨区域流动人员出行？

答：按照“自愿、免费、即采即走、不限制流动”原则，在机场、火车站、长途客运站、高速公路省界服务区、港口等地设置核酸采样点，面向跨省流动人员提供“落地检”服务，引导自驾游人员每到一地主动进行核酸检测。

旅客需凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐飞机、高铁、列车、跨省长途客运汽车、跨省客运船舶等交通工具。离开陆地边境口岸城市人员需持48小时内核酸检测阴性证明。

问：入住宾馆和进入景区有哪些要求？

答：公共文化单位、文化和旅游经营单位落实“限量、预约、错峰”要求，落实扫码、测温、查验核酸等疫情防控措施。对入住宾馆酒店和进入旅游景区人员，需查验健康码和72小时内核酸检测阴性证明。3岁以下婴幼儿等特殊人群可免予查验核酸检测阴性证明。

问：优化跨省旅游管理政策有哪些内容？

答：一是跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。二是跨省游客需凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐跨省交通工具，并对跨省流动人员开展“落地检”，旅行社要积极引导游客主动进行核酸检测，推动防控关口前移。三是明确继续暂停旅行社和在线旅游企业经营出入境团队旅游及“机票+酒店”业务，暂不恢复陆地边境口岸城市团队旅游业务。

问：“落地检”措施是否与核酸检测结果全国互认的要求相悖？

答：不相悖。开展“落地检”，是为了进一步推动防控关口前移，严防跨区域疫情的传播扩散。通过“落地检”，可有效防范流动人员在旅途辗转中可能被感染等诸多不确定风险，对于现阶段疫情防控非常必要。

问：如何防范跨地区疫情扩散？

答：当前疫情尚未得到有效控制的地区，要切实承担起防范疫情扩散的首要责任，明确各相关部门职责分工和工作流程，及时精准划定风险区域，尽快排查管控风险人员和风险点位。对非隔离、非管控人员在离开出发地前，要严格落实查验健康码和核酸检测信息措施，防止非法运营车辆跨省载客运营等行为。同时，加强与目的地的信息沟通与协作配合，及时推送溢出的风险人员信息。

当前没有疫情但溢入风险较高的地区，要进一步完善疫情跨地区传播防控工作方案，关口前移，面向流入人员提供“落地检”服务。从疫情所在县区返回人员要主动向当地报备，社区要主动开展摸排登记，严格落实3天两次核酸检测（间隔24小时以上）措施。各地可基于疫情输入风险研判结果，对流入的高风险人员按要求采取相应的管控措施。

（本报记者 白剑峰整理）

《 人民日报 》（ 2022年11月23日 02 版）