国家卫健委：本土聚集性疫情仍有发生 疫情扩散风险持续存在

人民网北京2月19日电 （记者张文婷）“当前，本土聚集性疫情仍有发生，随着节后返程和复工复产，疫情扩散风险持续存在。”在今日召开的国务院联防联控机制发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋就当前疫情形势进行了研判。

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有在发布会上就全国的疫情形势进行了详细分析。

广西百色疫情处于收尾清零阶段

他提到，目前，我国本土疫情形势总体保持平稳。广西百色疫情处于收尾清零阶段。辽宁葫芦岛疫情近日新增病例主要通过集中隔离筛查发现，疫情趋势向好，社会传播风险基本得到控制。

黑龙江黑河疫情目前主要集中在黑河市，存在多条传播链，进一步的流调溯源和病例排查工作正在有序开展。广东深圳、珠海、东莞近期发生境外输入引起的聚集性疫情，深圳奥密克戎关联疫情已基本控制，东莞、珠海疫情正在加强流调溯源工作，全力防范疫情传播扩散风险。

云南的文山、红河、瑞丽三地相继发生疫情，感染来源还不清楚，当地正全力加速重点区域核酸筛查工作，加快排查风险来源，防止疫情由边境地区向内陆扩散。江苏苏州疫情基因测序结果为奥密克戎变异株，是一起新的境外输入来源引发的本土疫情，目前仍处于一个快速发展的阶段。当地正加快流调溯源工作，扩大风险区域的核酸筛查，加强重点场所人员的排查工作，防范疫情进一步扩散。

内蒙呼和浩特疫情存在较高的社区传播和外溢风险

内蒙呼和浩特疫情基因测序结果为德尔塔变异株，为新的境外输入来源引发的一起本土疫情，已经波及内蒙古的包头市。目前，疫情处于一个早期阶段，病例数快速增长，出现单位、婚宴等人群密集场所的聚集性疫情，存在较高的社区传播和外溢风险，需要尽快排查风险来源和重点场所，摸清疫情的波及范围。

吴良有表示，目前，国务院联防联控机制综合组派出的工作组在辽宁、内蒙古、广东等省区会同当地共同处置聚集性疫情，指导各项措施落实到位。当前仍处于春运期间，学校将陆续开学，国家卫生健康委将密切关注各地疫情防控工作，会同有关部门引导人员安全有序流动，确保春运期间疫情形势总体平稳。