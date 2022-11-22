北京分区施策打好防控整体战

本报北京11月21日电 （记者朱竞若、贺勇）11月21日上午，北京召开全市领导干部会议，动员部署疫情防控工作。市委书记、北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组组长尹力强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话精神，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”，坚定不移贯彻“动态清零”，全面执行第九版防控方案，落实好进一步优化防控工作的二十条措施，尽快遏制疫情快速上升势头，坚定坚决打赢这场疫情防控整体战、阻击战、歼灭战，高效统筹疫情防控和经济社会发展，实现防住疫情、稳住经济、安全发展。

分区施策，强化重点区域防控。当前，北京疫情持续处于高位，呈快速上升态势。11月20日0时至24时，北京新增154例本土确诊病例和808例无症状感染者；11月21日0时至15时，再新增本土新冠肺炎病毒感染者316例。北京市疾控中心相关负责人在21日举行的疫情防控新闻发布会上介绍，本轮疫情的主要毒株奥密克戎BF.7变异株，传播速度快、隐匿性强。报告病例数较多的区是朝阳区、昌平区、海淀区、丰台区、通州区，共涉及214个街道乡镇。面对严峻形势，北京以更加坚定的信心、更加坚决的行动、更加科学精准的防控措施，排查风险隐患、管控风险人员、切断传播途径、扑灭感染源头。朝阳区作为疫情处置的重中之重，正开展高质量核酸筛查，实现社会面病例早发现早处置，同时降低人员流动性，倡议群众简单生活，努力使社会面慢下来，集中力量瞄准歼灭战；东城区、西城区实施整体联防联控，打好区域内疫情阻击战，确保首都功能核心区安全；疫情呈发展的区和其他各区进一步优化防控措施，坚决遏制疫情上升势头。同时统筹医疗机构、隔离点的布局建设和运营管理，加强患者尤其危重患者的救治。

有度有效，抓紧抓实社会面防控。最大程度减少对群众基本生活的影响，北京强调科学精准、有度有效防控。当前各公共场所继续严格落实扫码、测温、查验、戴口罩等常态化防控措施；各级各类医疗机构落实院感防控责任，抓好患者救治；严格高校疫情防控，及时解决师生合理诉求；加强农村、平房区、城乡接合部网格化管理，抓好重点人群防控；加大工厂、工地等涉疫风险排查力度，强化个人防护和健康监测；严格养老院、福利院以及人员密集场所管理。要严格外防输入不放松，严格落实进返京人员防疫规定和“七天三不”要求。作为北京市疫情防控最新举措之一，11月22日起所有进返京人员实行落地“三天三检”，即抵京后前三天每天需完成1次核酸检测，以最大限度做到早发现、早处置，同时持续优化进返京管理政策，畅通救济渠道，提高办理时效。

态度鲜明，行动坚决，当前，北京正凝聚疫情防控强大合力，采取有效措施，遏制疫情快速上升势头。

《 人民日报 》（ 2022年11月22日 03 版）