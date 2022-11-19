国家卫健委：11月18日新增新冠肺炎本土确诊病例2055例、无症状感染者22208例

11月18日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2137例。其中境外输入病例82例（福建27例，广东13例，天津8例，上海7例，北京5例，四川5例，湖南4例，内蒙古3例，重庆3例，江苏2例，云南2例，陕西2例，湖北1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例（湖南4例，广东2例，四川1例）；本土病例2055例（广东1102例，河南186例，重庆145例，四川137例，内蒙古114例，北京79例，山西56例，云南51例，新疆30例，江苏27例，山东23例，陕西18例，浙江15例，辽宁13例，上海6例，福建6例，湖北6例，广西6例，贵州6例，黑龙江5例，青海5例，河北4例，湖南4例，海南4例，西藏3例，甘肃3例，安徽1例），含845例由无症状感染者转为确诊病例（广东747例，重庆31例，四川20例，北京11例，浙江9例，山西8例，广西6例，河南2例，湖南2例，贵州2例，陕西2例，河北1例，内蒙古1例，海南1例，云南1例，青海1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例905例，其中境外输入病例51例，本土病例854例（广东476例，内蒙古109例，重庆59例，四川59例，北京45例，福建15例，湖南14例，山东13例，新疆13例，山西9例，黑龙江6例，安徽6例，江苏5例，青海5例，云南4例，贵州3例，西藏3例，辽宁2例，陕西2例，甘肃2例，天津1例，河北1例，浙江1例，河南1例），解除医学观察的密切接触者122159人，重症病例较前一日增加26例。

境外输入现有确诊病例607例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例26773例，累计治愈出院病例26166例，无死亡病例。

截至11月18日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例19709例（其中重症病例87例），累计治愈出院病例258995例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例283930例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者9826681人，尚在医学观察的密切接触者1046871人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者22336例，其中境外输入128例，本土22208例（广东8535例，重庆4599例，河南1412例，内蒙古1237例，甘肃1139例，新疆998例，陕西541例，青海537例，山西439例，北京436例，四川417例，河北352例，黑龙江283例，山东257例，湖北208例，江苏145例，湖南105例，云南83例，天津76例，广西72例，吉林56例，浙江47例，贵州44例，辽宁42例，宁夏41例，安徽30例，上海22例，江西21例，福建16例，西藏11例，海南7例）。

当日解除医学观察的无症状感染者3845例，其中境外输入118例，本土3727例（内蒙古1190例，广东576例，新疆445例，黑龙江222例，河北183例，山西133例，重庆133例，甘肃95例，山东91例，湖北85例，四川84例，福建75例，青海74例，云南65例，河南60例，北京41例，天津28例，安徽28例，湖南25例，宁夏24例，陕西15例，辽宁12例，西藏11例，江苏10例，吉林9例，浙江4例，江西4例，广西3例，贵州2例）；当日转为确诊病例852例（境外输入7例）；尚在医学观察的无症状感染者173036例（境外输入988例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8579026例。其中，香港特别行政区448000例（出院95637例，死亡10577例），澳门特别行政区795例（出院789例，死亡6例），台湾地区8130231例（出院13742例，死亡13848例）。