国务院联防联控机制——分类、分区精准落实防控措施

本报北京1月22日电 （记者王美华）国务院联防联控机制22日召开新闻发布会，介绍节日期间疫情防控工作有关情况。

“当前，我国新增本土确诊病例虽下降，但近期部分地区接连有本土聚集性疫情报告，疫情扩散和外溢风险仍然存在。”国家卫健委新闻发言人米锋在会上表示，春节临近，人员开始返乡，对于来自不同风险区域的返乡群众，各地要分类、分区精准落实防控措施，防止政策执行简单化、一刀切，防止层层加码。

春节假期临近，人员流动和聚集性增加，确实会增加疫情传播的风险，但只要严格执行我国现行防控策略和措施，只要民众有效开展个人防控，比如接种疫苗、佩戴口罩、勤洗手、尽量不聚集等，可以有效避免甚至控制住这种风险。

要降低人员流动带来的疫情传播风险，就要加强对重点返乡人员的排查，引导相关返乡人员回乡以后做好日常监测，同时提醒非必要不聚集、不外出，在具体工作中一定要注意做到精细有“温度”。

要提高基层特别是农村地区疫情处置能力，尽早尽快地将风险控制在最低限度、最小范围。要切实加强城乡社区防控，发挥好基层医疗卫生机构“哨点”作用，加强疫情防控的宣教和个人防护。

针对近期个别地区出现病例可能是经由境外物品感染病毒的情况，国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华表示，专家研判分析认为，目前非冷冻入境物品导致境内人员感染的证据尚不充足，有待进一步研究，带来的疫情防控风险还需要密切观察和评估。当前新冠疫情防控的重点仍然是防范人与人之间的传播。