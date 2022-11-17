国家疾控局：目的地不得拒绝接收疫情发生地滞留返回人员

人民网北京11月17日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施有关情况，并答记者问。

国家疾控局副局长、中国工程院院士沈洪兵表示，近期，部分省份在返回人员中陆续发现感染者，这说明部分有疫情发生的省份在防范疫情扩散方面仍然存在薄弱环节，未能有效控制疫情跨地区传播扩散风险。

沈洪兵指出，国务院联防联控机制综合组对防范跨地区疫情扩散提出明确要求，一是针对当前疫情尚未得到有效控制的地区，要切实承担起防范疫情扩散的首要责任，明确各相关部门职责分工和工作流程，及时精准划定风险区域，尽快排查管控风险人员和风险点位，对非隔离非管控人员在离开出发地前，要严格落实查验健康码和核酸检测信息措施，防止非法运营车辆载客跨省运营等行为。同时，加强与目的地的信息沟通与协作配合，及时推送溢出的风险人员信息。二是针对当前没有疫情但溢入风险较高的地区，要进一步完善疫情跨地区传播防控工作方案，关口前移，面向流入人员提供“落地检”服务。从疫情所在县区返回人员要主动向当地报备，社区要主动开展摸排登记，严格落实3天2次核酸检测措施（间隔24小时以上）。各地可基于疫情输入风险研判结果，对流入的高风险人员按要求采取相应的管控措施。

“优化调整二十条措施中，要求各地分类有序做好滞留人员的疏解。疫情发生地滞留人员较多时，要专门制定疏解方案，加强与目的地信息沟通和协作配合，在有效防止疫情扩散的前提下稳妥安排。目的地要增强大局意识，不得拒绝接收滞留返回人员，并按照要求落实好返回人员的防控措施，既要避免疫情扩散，也不得加码管控。”沈洪兵强调。