立冬保健有“要方”（中医养生）

立冬往往被认为是冬季的开始。此时，按我国传统说法，天地之间阳气由收变敛，由降变藏。立冬时养生应顺应自然界闭藏规律，保健的要点如下：

起床要缓。冬季是冠心病、急性心肌梗死的高发期。寒冷刺激会引起血管收缩，导致血压升高。因此，中老年人在每日起床时，要以“缓”为要，牢记这3个“半分钟”：醒来后在床上躺半分钟；然后慢慢起来坐半分钟；再将两条腿下垂在床沿边等半分钟，然后再站起来走动。

吃点“白食”。立冬后，北方家庭多开始供暖，南方多使用空调，环境愈加干燥，许多人皮肤变得干燥、皲裂、脱皮，出现瘙痒。对此，除了要及时涂抹油性的润肤霜外，最根本的还是要从内“润”。中医认为“肺主皮毛”，解决冬季皮肤瘙痒等问题要从肺入手。常吃白色食物，如白木耳、花生、白果、山药、胡桃仁、百合等，能健脾润肺、养血润肤、缓解干燥。

加一杯水。冬季天气寒冷、干燥，再加上室内温度不低、蒸发量大，若不能及时补充水分，很容易造成血液黏稠度升高，进而诱发脑卒中等意外。建议晨起和夜间都喝杯温水，小口小口喝下。睡前喝200毫升水，有助于降低血黏度；起床后喝200毫升水，能稀释血液。

多晒太阳。我国传统医学理论认为常晒太阳能补充人体阳气。清代著名养生家曹庭栋提出“背日光而坐”。背梁得有微暖，能使遍体和畅，此法尤其适用于老年群体的健康保健。

《 人民日报 》（ 2022年11月18日 17 版）