国家疾控局：“二十条”发布后“九不准公众留言板”投诉量降幅达到39%

人民网北京11月17日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施有关情况，并答记者问。

会上，国家疾控局副局长、中国工程院院士沈洪兵介绍，11月11日，进一步优化防控工作二十条措施颁布以后，从国家卫生健康委官方网站“落实疫情防控九不准公众留言板”信息数据上看，群众投诉量明显下降，由11日的3306条已经下降到16日的2014条，投诉量降幅达到39%。

沈洪兵说，对近日群众反映的问题进行梳理，主要集中在三个方面：一是对来自低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施，占25%；二是随意将限制出行范围由高风险地区扩大到其他地区，占23%；三是随意扩大采取隔离、管控措施的风险人员范围，占18%。这是群众反映的主要问题。

沈洪兵表示，目前，各地整治“层层加码”问题专班发挥主导作用，指导各方面进一步提升疫情防控的科学性、精准性，及时纠正违反“九不准”等突出问题，及时纠正庸政懒政，不作为、乱作为行为，及时纠正“一封了之”“扩大赋码”等简单粗暴做法，有效维护了国家政策的权威性和严肃性，有效维护了人民群众的正常生产生活秩序，最大限度地减少疫情对经济社会发展的影响。截至17日12时，整治“层层加码”问题专班已累计转各地群众投诉问题线索13万条，办结率为99%，应该说成效是非常显著的。