全面理解“二十条” 加快补齐防疫“短板”

近日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》，不仅对当前疫情防控政策进行了优化调整，同时对加强医疗卫生服务能力建设作出重要部署。

在当前形势下，疫情防控政策优化调整，基于哪些国情？加强医疗卫生服务能力、补齐防疫“短板”有何重大意义？多位专家向人民网财经表示，新发布的优化疫情防控“二十条”不仅对当前防控工作提出更加精细、更加精准的要求，还为下一步开展工作提供了清晰的指导和可靠的依据。

疫情防控政策优化调整，基于哪些国情？

世界卫生组织11月15日公布的最新数据显示，全球累计新冠确诊病例超6.3亿例，死亡病例超659万例。当前，疫情仍然在世界范围内持续流行，最终走向还存在很大不确定性。

我国是人口大国，脆弱人群数量多，地区发展不平衡，医疗资源总量不足，一些地区的疫情还有一定规模。受病毒变异和冬春季气候因素影响，防控形势严峻复杂。“优化之后的举措，能够明显缓解各地疫情处置当中遇到的一些瓶颈和障碍的问题。”雷海潮说。

北京师范大学中国教育与社会发展研究院教授宋贵伦分析，“二十条”的出台说明，基于病毒变异的特点，在前期积累的许多有益经验基础上，疫情防控要采取更加精细、更加精准的措施。在科学精准管控风险区域的前提下，最大限度减少管控范围和人员。

奥密克戎变异株传播速度更快、隐匿性更强，企业、学校、养老院、精神专科医院、福利院等重点机构人员密集，特别是老年人等脆弱人群抵抗力较弱，一旦有感染传入，极易造成聚集性疫情，处置难度很大。

对此，国家卫健委在官网发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》解读问答，其中着重强调“一企一策”“一园一策”制定疫情防控处置预案，落实防控主体责任；提升学校疫情应急处置能力，支持学校以快制快处置疫情；优化对养老院、精神专科医院、福利院等脆弱人群集中场所的管理。

“紧紧围绕控制疫情传播精准发力，将用尽可能小的经济社会代价，产生尽可能好的防控效果。”宋贵伦说。

加强医疗卫生服务能力，如何理解、贯彻？

最新的二十条措施不仅对当前疫情防控政策进行了优化调整，同时强调加强医疗卫生服务能力建设，提出“加强医疗资源建设”“有序推进新冠病毒疫苗接种”“加快新冠肺炎治疗相关药物储备”“强化重点机构、重点人群保护”等四方面举措

宋贵伦指出，一方面，各级政府要立足本区域需求，抓紧增加必要的医疗资源，同时挖掘内部资源、整合社会资源，坚决防止等、靠、要思想；另一方面，要广泛动员群众，更好地做好个人防护。

“个人及时接种新冠疫苗、按要求完成核酸检测，有关部门加快新药研发、强化重点人群保护等，都是必不可少的。”宋贵伦说。

西安交通大学第二附属医院感染科主任医师贾晓黎表示，“二十条”中提到加强人力、床位、药物、疫苗储备等方面的重点能力建设，主要是保证人、物两方面的储备，建立起经得住考验的有效机制。“这为我们下一步更好地开展工作提供了清晰的指导和可靠的依据。”她强调。

结合实际工作，贾晓黎提出，在加强医疗人员队伍建设时，要重视对口专业人员的培养，以感染、呼吸、重症以及麻醉的医务人员为主，开展医疗专业及疫情防治两个方面能力的培养。此外，还应加强对相关专业人才的培养，包括妇产科、儿科专业，以保证有特殊需求患者的救治及安全。

我国南北维度跨度大，各地温度差距大，即使同一时间发病，也存在环境因素导致的疾病差异，患者存在地域性及个体差异。贾晓黎建议，在治疗总原则的指导下，各地要结合实际形成个体化治疗方案，并成立医疗储备团队。

“要多方面着手，控制疫情及重症比例，让医疗资源能充分释放，避免医疗挤兑的风险。”贾晓黎说。

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