取消中风险区会对疫情精准防控造成影响吗？中疾控专家这样分析

人民网北京11月17日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施有关情况，并答记者问。

会上，有记者提问，取消中风险区，只有高、低风险区，是否会对疫情的精准防控造成影响？另外，高风险区域内该怎样制订核酸检测策略以及管控措施？

对此，中国疾控中心传防处研究员王丽萍表示，今年7-8月份，我们对于第九版防控方案实施评估，鉴于中风险区管控人员的数量比较大，后续阳性检出率比较低，为了尽可能地减少不必要的区域人员的管控，为了更加科学精准地进行疫情防控，在二十条优化措施中取消了中风险区的判定，并且更加科学精准地判定高风险区，以单元和楼栋进行判定。

王丽萍强调，这样的优化调整，是对各地疫情的处置工作提出了更高的标准，要求流调、风险研判更加精准高效，要把该管住的风险要管，该落实的要落实到位，该取消的坚决取消。这样的调整也要求各地需要不断总结以往疫情处置的实践经验，更好地探索性、创新性地做好疫情快速处置。

关于高风险区内的核酸检测和管控措施，王丽萍表示，仍然是按照第九版的防控方案来实施。对于核酸检测是要求在高风险区实施封控以后前3天进行核酸检测，后续检测的频次可以根据前三次检测结果进行确定。在解除管理前的24小时内，要完成一次区域的全员核酸检测。当然，在这个过程中，对于纳入封控的这些人员，存在没能及时转运的一些风险人员，抗原检测阳性的以及混管阳待复核和行动不便的病人和高龄老人，对于这样一些特殊人员，要实行上门采样，实行单采单检。这是核酸检测的策略。

就管控措施，王丽萍说，第九版方案中明确提出，高风险区实施封控管理，落实足不出户，上门服务。这里具体有10条措施，主要包括宣传引导、人员摸排，要及时掌握封控管理区域内的独居老人、未成年人、孕产妇、残疾人、行动不便人员、血透患者、精神疾病患者、慢性病患者等人员的情况，做好摸排，对以上的脆弱人员提供更好的生活物资和医疗物资的保障，做好心理关爱等十条具体措施。