这些体检异常，大可不必惊慌

颈动脉斑块、心律不齐、心脏早搏、转氨酶指标增高……体检报告中，有些异常结果让不少人心情忐忑，但其实无需过度担心，有的甚至不需要治疗。

有哪些常见却不宜过度治疗的体检异常？该如何正确应对这类异常？本期带您一起盘点那些不必惊慌的轻度异常。

轻微颈动脉粥样斑块

看到体检报告显示有“颈动脉斑块”，不少人会感到恐慌，这是不是代表容易中风？

“颈动脉粥样斑块是动脉管壁上沉积了一层蜡样的脂类，使动脉弹性减低、管腔变窄。”北京朝阳医院体检中心副主任徐爱民介绍，高血压、高血脂、糖尿病、吸烟、酗酒、运动少等都是颈动脉斑块形成的危险因素。整体来看，颈动脉斑块的形成与年龄关系更密切，随着年龄增长，即使没有上述危险因素，也可能出现颈动脉斑块。一个人颈动脉的粥样硬化斑块大约从青春期就开始隐隐发生，40岁后变得明显，60岁后几乎都存在不同程度的颈动脉斑块。

专家指出，大多数颈动脉斑块不需要进行手术治疗，只有当斑块长到一定程度，造成血管一定程度的狭窄并影响了大脑的正常血液供应时，才需要进行手术治疗。

“如果是轻微斑块，例如只有1—2个硬斑块且血管狭窄面积不超过50%，定期复查的同时，积极控制引起颈动脉斑块的危险因素尤为重要。”徐爱民强调，要养成少油、少盐的健康饮食习惯，多吃蔬菜、少吃肥肉，适当加强锻炼等，通过改善生活方式，可以减缓斑块增长速度。

心脏早搏和心律不齐

在体检报告心脏检查的异常情况中，“心脏早搏”“心律不齐”属于高频词汇，这些异常是病吗？需要治疗吗？

偶发的心脏早搏

徐爱民介绍，心脏的跳动是有规律的，如果突然提前跳动，就被称为早搏（过早搏动）。一般每分钟早搏次数低于6次为偶发早搏，多为生理性早搏，易在剧烈运动、过度疲劳熬夜、抽烟喝酒、喝过多咖啡浓茶、情绪激动等情况下出现。

随着年龄的增加，有些人会出现心脏早搏，如果动态心电图评估是属于偶发的，而且也没有明确症状，多数注意观察就可以，通常无需药物治疗。若早搏频发，伴有胸闷、气短或本身患有其他心脏疾病，则需要及时到心脏内科进行评估。

窦性心律不齐

“人体右心房上有一个窦房结，它能自动、有节律地产生电流，窦房结每发生1次冲动，心脏就跳动1次，医学上称为‘窦性心律’。因此，正常心律叫做窦性心律。”徐爱民介绍，窦性心律节律相对规整，但心跳次数也就是心率在时刻变化。“窦性心律不齐”是一种正常的生理现象，它可能和人们做心电图时的情绪有关，例如生气、紧张、兴奋，包括服用某些药物后，都会影响到心律结果，一般平静休息后可以缓解。

如果没有出现心慌等明显症状，窦性心律不齐一般不需特殊处理。儿童、青少年在发育期也常出现窦性心律不齐，不用特别治疗，随着年龄增长大多会恢复正常。

血常规轻微超标或降低

在体检报告中，血常规等常规检验项目后，会标注出对应的参考值，参考值通常代表该项检查的正常范围。专家介绍，当某项指标超过或低于参考值，体检报告上就会出现“↑”“↓”。超标或者降低的值只多（少）一点点，在检验医学上叫临界值。

“血常规检查出现临界值的情况很常见，因为影响血液检测结果的因素很多。”徐爱民介绍，例如血液采集的部位、保存方式及送检时间等，性别、年龄、居住地的海拔高度甚至包括季节的变化都可能对检查结果产生干扰。因此，在指标只高一点点或低一点点且没有任何症状的情况下，医生一般认为没有问题。

专家提醒，如果的确有一些不舒服的症状，即使检测结果与正常参考值的差距比较小，也可能是疾病早期的提示，需要进一步检查诊断。

三类尿常规指标异常

一管尿液交给医生后，就能拿到一张有几十项指标的尿常规报告单，专家指出，以下指标即使结果显示异常，也可能是正常的——

尿胆原阳性：喝水少可能导致异常

尿液浓缩，尿色深黄，就会出现尿胆原阳性。例如喝水很少时或早晨第一次排尿，颜色都会比较深。如果胆红素同时也是阳性，需要查血液的胆红素水平，排除肝胆胰腺疾病。

尿比重偏高/偏低：喝水不足或过多可能异常

尿比重反映了尿液的浓缩程度。出汗很多、喝水不足时，可能会出现尿比重高于正常值，即假阳性；反之，大量饮水后，尿液得到稀释，尿比重可能低于正常值，出现假阴性。

尿酮体阳性：饥饿可能导致异常

酮体是脂肪分解代谢的产物，正常在尿中应是阴性，在糖尿病酮症酸中毒患者的尿液中则会出现阳性。但是，如果不存在尿糖阳性，体型偏瘦的人若较长时间未进食，也可能由于饥饿导致尿酮体阳性，此时适当进食饮水即可，无需就诊。

偶发的转氨酶指标增高

在抽血检查化验单中，“转氨酶↑”的字样让人容易神经紧绷。徐爱民介绍，服用某些药物、饮酒、熬夜或剧烈运动等都会引起转氨酶升高，在停药或休息后，转氨酶可恢复正常。但如果转氨酶持续增高，就要怀疑是肝胆疾病问题，要进一步检查。

无症状的前列腺钙化

“前列腺钙化，就好比手划破了一个小口子，感染了炎症，炎性反应后留下了疤痕。”徐爱民介绍，前列腺钙化就是前列腺炎后留下疤痕，对身体没有负面影响。大多数人检查出来时没有任何症状和体征，一般定期复查即可，不用过度忧虑、治疗。但是，如果当下有前列腺炎症状（如尿频、尿急、尿不尽、会阴不适、腰酸腰痛等），就要及时明确病因并治疗。

无症状的骨刺

“骨刺其实是身体的一种保护性反应，就是身体在老化过程中，因为受力的不均匀，使局部的骨头受刺激不均匀，从而导致了骨刺的发生。”徐爱民介绍，只要不发炎，骨刺其实是对身体的一种保护性改变，这时可以完全不用理睬它。

专家提醒，如果已经长了骨刺，要努力延缓关节的衰老。避免有害动作，遵循“九字原则”——要活动、省着用、不逞强，不要特意去爬山爬楼。

无压迫或炎症的多数囊肿

“囊肿是一种良性包块，有的单独一个，也有多个的，一般对健康影响不大，查出也不必紧张。”徐爱民介绍，囊肿较小时一般没有临床症状，且囊肿生长缓慢、恶变机会小，只要囊肿没有对周围器官造成压迫症状、器官功能障碍或发炎感染等，基本不需特殊治疗，进行定期、规律的复查即可。

专家介绍，常见的有宫颈囊肿、肝囊肿、肾囊肿等。其中，宫颈囊肿多数是由慢性炎症引起的，发生癌变的概率很低，一般无需治疗，定期复查即可。肝囊肿大多是先天性的，发病率较低，且不会影响肝功能。只要囊肿不超过5厘米且没有导致身体不适、出现一些临床症状，就不需要药物或手术治疗。只需要定期随诊，观察其大小变化即可。

如果肝囊肿、肾囊肿过大，可能压迫邻近器官，引发不适症状，要积极治疗。如出现并发症，像囊肿破裂、囊内出血等，需进行外科手术治疗。