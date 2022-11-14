一到周一就焦虑？请收下这份治愈指南

疲惫困倦、心情烦躁、工作状态不佳……许多人一到周一就倍感焦虑，甚至从周日晚上就开始emo了。什么因素容易导致愈焦？本期《1分钟养生课》邀请海军军医大学附属长征医院医学心理科主任柏涌海，为网友讲解相关知识，帮助大家缓解压力，摆脱“周一焦虑”。

每到周一，不少白领就会抱怨焦虑爆棚，无心工作。对此，柏涌海分析说，可能是因为在刚刚过去的周末，过度打破既有的生活规律，例如无节制的熬夜、补觉、聚会、打游戏等。适当放松可以愉悦身心，但是过犹不及。

此外，柏涌海还提到职场焦虑的问题，他分析可能在工作中存在岗位和能力不够匹配，或者人际关系不太和谐的情况，在面对一整周全新的工作和人际交往时也会感到较大压力。

那么，如何应对焦虑？柏涌海建议，调适心态要记住三个“有”，让工作不再过于劳累。

第一要“有规律”，即保持生活节奏，符合生物节律，不要随意、过度打破；

第二要“有节制”，选择适合自己的工作或者岗位，不要求大、求全、求完美；

第三要“有人脉”，在工作中应该和领导、同事处理好关系，让自己的情商与智商相匹配。

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