联合国糖尿病日：糖尿病跟吃糖有多大关系？

每年11月14日是联合国糖尿病日。糖尿病患者常常闻糖色变，许多健康人也开始担心，甜食吃多了会不会得糖尿病？就此人民网记者采访了中南大学湘雅三医院内分泌科主治医师王芳。

“吃糖和患糖尿病没有明显的必然因果关系。”王芳介绍，糖尿病是一组由多种病因引起的以慢性高血糖为特征的代谢性疾病，高血糖是由于胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损，或两者兼有所引起。

王芳表示，目前，糖尿病的病因和发病机制尚未完全明确。一般认为，糖尿病是由遗传因素和环境因素共同作用所导致。遗传因素指有糖尿病的家族史，比如父母、祖辈有糖尿病患者。环境因素包括某些病毒的感染，或者后天不良的生活方式，比如长期高热量饮食和不运动。

“一个遗传背景正常、胰岛功能完全正常的人，并不会因为多吃糖而患糖尿病。”王芳提示，但是，如果长期吃糖多又不注意运动，有可能会造成肥胖，而肥胖是引起糖尿病的危险因素。所以，即使是健康人吃糖也要适当，不建议多吃。

王芳说，糖尿患者往往会出现多饮、多食、多尿、体重下降等症状，简称为“三多一少”的症状。但部分患者在发病早期可以没有任何症状，而是体检的时候才被发现。糖尿病最主要的危害在于并发症。长期的高血糖会引起大脑、心脏、血管、肾脏、眼睛、神经等全身各个器官组织的功能障碍，导致慢性并发症，病情严重时可发生糖尿病酮症酸中毒、高血糖高渗状态等急性并发症。

那么，我们该如何预防糖尿病呢？王芳表示，首先，要养成合理的饮食习惯，在日常生活中尽量避免高热量、高糖、高盐的饮食，多选择高膳食纤维的食物。其次，要养成良好的生活习惯，如戒烟、限酒、控制体重等。此外，适量运动对预防糖尿病至关重要，建议保持每周5至6天，每天30分钟的运动。同时，要保持积极乐观的心态。最后，要做好定期体检，定期检查血糖水平，做到早发现、早诊断、早治疗。（视频制作：实习生周怡廷）