国家卫健委：11月13日新增新冠肺炎本土确诊病例1747例、无症状感染者14325例

11月13日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1794例。其中境外输入病例47例（广东19例，福建14例，北京3例，上海3例，四川3例，重庆2例，江苏1例，山东1例，云南1例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（广东1例，四川1例）；本土病例1747例（广东707例，北京237例，河南225例，重庆150例，内蒙古81例，四川74例，山西34例，浙江34例，云南34例，新疆29例，江苏23例，黑龙江19例，福建17例，陕西17例，贵州15例，青海8例，甘肃7例，天津6例，河北5例，湖南5例，西藏5例，山东4例，辽宁3例，安徽3例，上海2例，湖北2例，海南1例），含547例由无症状感染者转为确诊病例（广东488例，云南16例，黑龙江10例，四川9例，甘肃7例，浙江6例，北京3例，福建3例，贵州2例，山西1例，重庆1例，陕西1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例580例，其中境外输入病例41例，本土病例539例（广东272例，内蒙古86例，福建31例，北京22例，四川22例，重庆19例，山西16例，江苏12例，黑龙江11例，新疆10例，陕西7例，浙江6例，湖南6例，云南6例，青海3例，河南2例，西藏2例，甘肃2例，天津1例，辽宁1例，上海1例，贵州1例），解除医学观察的密切接触者104606人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例534例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例26450例，累计治愈出院病例25916例，无死亡病例。

截至11月13日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例13389例（其中重症病例22例），累计治愈出院病例255147例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例273762例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者9099364人，尚在医学观察的密切接触者893326人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者14409例，其中境外输入84例，本土14325例（广东3941例，河南2789例，重庆2147例，内蒙古1185例，新疆713例，河北684例，甘肃517例，黑龙江358例，青海340例，湖南299例，四川231例，山西181例，北京170例，山东159例，云南128例，安徽78例，天津75例，湖北74例，江苏52例，陕西44例，浙江38例，福建21例，广西17例，辽宁15例，贵州15例，宁夏14例，上海13例，江西12例，西藏12例，海南2例，吉林1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者1472例，其中境外输入127例，本土1345例（新疆237例，广东175例，内蒙古148例，河南118例，湖北109例，湖南84例，山东71例，山西63例，福建49例，云南40例，青海36例，黑龙江33例，四川33例，陕西31例，天津29例，江苏17例，辽宁14例，重庆14例，浙江12例，广西8例，上海7例，河北4例，西藏3例，北京2例，吉林2例，安徽2例，甘肃2例，宁夏2例）；当日转为确诊病例549例（境外输入2例）；尚在医学观察的无症状感染者92639例（境外输入1036例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8478548例。其中，香港特别行政区443458例（出院94427例，死亡10526例），澳门特别行政区795例（出院789例，死亡6例），台湾地区8034295例（出院13742例，死亡13562例）。