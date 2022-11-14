联合国糖尿病日：你的肚子要是长这样，就要小心糖尿病！

立冬已过，或许你已经早早地贴好了秋膘，准备带着“游泳圈”或是“啤酒肚”度过冬日，殊不知大大的肚子可能藏着不小的健康隐患。肚子大和糖尿病有着怎样的联系？今天是联合国糖尿病日，在本期《1分钟养生课》，湖南省人民医院内分泌一科副主任王霞为广大网友讲解糖尿病的相关知识。

肚子越大，糖尿病风险越高吗？对此，王霞表示，腹型肥胖往往和糖尿病密切相关。对于亚洲人群来说，男性腰围大于90厘米、女性腰围大于80厘米，定义为腹型肥胖。而腹型肥胖往往容易出现胰岛素抵抗，导致血糖紊乱，从而引发糖尿病。

如何预防腹型肥胖？王霞表示，管住嘴、迈开腿是关键。她建议，日常饮食保持七分饱，晚餐少吃主食。另外，要保证适量运动，建议轻到中度重复性好的有氧运动，包括骑车、慢步走、打太极、游泳等，每次保持在 30 分钟左右。

在日常生活中，如何判断自己是否罹患糖尿病？王霞表示，糖尿病的典型症状包括多尿、多饮、多食以及体重减轻。

“但是不少糖友并没有前述的典型症状。因此要随时关注身体发出的提示，比如视力减退、视物模糊、肢端的麻木、疼痛烧灼感、迁延不愈的皮肤软组织感染、反复的痈肿以及过早地出现高血压、冠心病以及脑卒中等。”王霞提醒。

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