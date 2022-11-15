直播预告：科学认识淋巴瘤 守护身体健康

淋巴瘤是起源于淋巴造血系统的恶性肿瘤，主要表现为无痛性淋巴结肿大、肝脾肿大等，全身各组织器官均可受累，临床上会伴有发热、盗汗、消瘦、瘙痒等全身症状。随着生活节奏的加快，淋巴瘤的发病率也越来越高，并呈年轻化趋势，防治形势严峻。淋巴瘤早期症状有哪些？有哪些方法可以治疗？又应该怎样远离或延缓疾病的发生？

11月16日10：00-11：00，中国医学科学院血液病医院淋巴瘤诊疗中心主任邱录贵将做客“人民好医生”客户端直播间，为广大网友科普淋巴瘤的相关知识，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

邱录贵，中国医学科学院血液病医院淋巴瘤诊疗中心主任，主任医师、博士生导师。中国医学科学院北京协和医学院长聘副教授；天津市脐带血造血干细胞库主任；享受国务院政府特殊津贴专家。完成国家科技支撑计划重点项目、国家自然重点项目等基金项目20余项；发表论文近500篇，其中SCI论文140余篇。

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