国家卫健委：二十条优化措施不是放松防控 更不是放开、“躺平”

人民网北京11月12日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就优化调整疫情防控措施，全力抓好当前疫情防控处置工作举行新闻发布会。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，二十条优化措施是对第九版防控方案的完善，不是放松防控，更不是放开、“躺平”，而是为了进一步提升防控的科学性、精准性，是为了最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

米锋强调，要坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针。要坚持科学精准，立足于防、立足于早，以快制快处置突发疫情，严防疫情外溢扩散和规模性反弹。要全力做好人民群众生产生活服务保障，切实满足疫情处置期间群众基本生活和看病就医等民生需求，解决好群众的实际困难。要坚决克服简单化、“一刀切”，坚决整治层层加码，解决好群众反映的问题。

“总的要求就是要落实好‘疫情要防住、经济要稳住、发展要安全’的要求，做到既防住疫情，又尽可能减少对经济社会发展和民生服务保障的影响。”国家卫生健康委副主任雷海潮表示，不断优化疫情的防控举措，不是放松疫情防控工作，而是强调更加科学精准，强调更加与时俱进，要根据病毒的演进变化趋势，还有实际防控能力的改善和提升，以及积累的临床治疗的经验和认识，来优化和调整疫情防控措施。

雷海潮指出，新冠疫情发生以来，我国持续跟进全球疫情态势和病毒变异特征，结合防控举措的实施效果进行动态评估。通过两年多的防控实践，经历了若干次聚集性疫情的挑战，也积累了很多防控的经验，对于病毒的传播规律和临床治疗特点，有了新的认识。另外，在疫苗的研发方面，在药物的研发储备方面，也有了新的技术进步。因此，要因时因势来调整优化防控举措，不断提升防控的科学精准水平。

雷海潮还表示，基于我国人口规模巨大，特别是脆弱人群数量比较多，尤其是老年人口在我国占比大，这些都是基本国情。而且我国的医疗卫生资源总量上也是相对不足的，并且在地区之间、城乡之间分布也不够均衡。优化之后的举措能够明显缓解各地疫情处置当中遇到的一些瓶颈和障碍的问题，比如说隔离资源相对比较紧张，隔离房间不足。

另外，流调方面压力非常大，流调的人员也相对不足。比如这次取消了对于密接的密接的判定，这在一定程度上可以更好地集中流行病学调查人员的精力和时间，来把风险地区和密接人员的有关调查和风险管控的工作做的更好，能够用更小的代价在尽可能短的时间把疫情控制在最小的范围，平衡好疫情防控和经济社会发展之间的关系。