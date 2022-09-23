无痛性淋巴结肿大应当心淋巴瘤

近日，江苏省肿瘤医院（南京医科大学附属肿瘤医院）开展了线上、线下系列淋巴瘤公益科普活动。专家表示，虽然淋巴瘤相对“小众”，但其发病率增长不容小觑，治疗关键仍然是早发现、早诊断和早治疗，一些信号值得警惕。

近年来，淋巴瘤发病率逐年升高，我国淋巴瘤的新发患者每年已超过10万人。江苏省肿瘤医院党委书记、中国抗癌协会淋巴瘤专业委员会候任主任委员冯继锋教授介绍，淋巴瘤作为我国常见的十大恶性肿瘤之一，是起源于淋巴造血系统的恶性肿瘤，发病率约为5/10万，分为非霍奇金淋巴瘤和霍奇金淋巴瘤两类，城市发病率高于农村。从临床上看，男性略大于女性，该病常见于中老年人。

江苏省肿瘤医院肿瘤内科副主任、淋巴瘤病区主任医师吴剑秋告诉科技日报记者，淋巴结肿大绝大多数是炎症引起的，没有证据证明，淋巴结或者扁桃体经常肿大发炎就更容易患上淋巴瘤。

吴剑秋提醒，当出现无痛性淋巴结肿大，肝脾肿大，伴发热、盗汗、消瘦、瘙痒等全身症状时需要引起警觉，及时就医排查。一般来说，如果发现颈部、颌下、颏下、锁骨上窝、腋下、腹股沟等身体浅表部位淋巴结肿大，可能是炎症，经临床医生诊断并按诊疗程序处理后，淋巴结肿大通常会随着抗炎治疗而逐渐消失；但经常规治疗后，肿大淋巴结仍持续不消退，或不断增大并且逐渐融合成团，则需警惕淋巴瘤或其他恶性肿瘤，应尽早至专科医院或肿瘤科就诊。