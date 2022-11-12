截至11月11日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

11月11日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1504例。其中境外输入病例52例（福建13例，广东9例，重庆7例，天津5例，四川5例，上海3例，北京2例，内蒙古2例，湖南2例，云南2例，陕西2例），含6例由无症状感染者转为确诊病例（湖南2例，天津1例，内蒙古1例，四川1例，云南1例）；本土病例1452例（广东760例，重庆160例，河南107例，内蒙古88例，山西75例，北京68例，四川49例，新疆25例，浙江22例，陕西14例，安徽13例，黑龙江9例，云南9例，山东8例，青海8例，辽宁7例，江苏7例，湖南5例，天津4例，福建4例，贵州4例，甘肃3例，湖北1例，广西1例，西藏1例），含480例由无症状感染者转为确诊病例（广东437例，四川10例，浙江7例，陕西6例，甘肃3例，北京2例，山西2例，贵州2例，云南2例，青海2例，内蒙古1例，黑龙江1例，江苏1例，福建1例，河南1例，湖南1例，重庆1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例500例，其中境外输入病例50例，本土病例450例（广东152例，内蒙古131例，福建44例，北京20例，四川15例，湖南14例，重庆14例，山西13例，陕西9例，江苏8例，新疆7例，辽宁5例，山东4例，云南3例，西藏3例，黑龙江2例，河南2例，天津1例，安徽1例，甘肃1例，青海1例），解除医学观察的密切接触者68788人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例532例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例26367例，累计治愈出院病例25835例，无死亡病例。

截至11月11日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例10919例（其中重症病例24例），累计治愈出院病例254112例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例270257例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者8820485人，尚在医学观察的密切接触者825303人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者10446例，其中境外输入95例，本土10351例（广东2996例，河南2057例，内蒙古1190例，重庆1081例，新疆693例，甘肃368例，青海354例，河北327例，黑龙江245例，山西172例，山东139例，安徽118例，四川103例，湖北99例，云南73例，湖南54例，天津53例，北京48例，浙江32例，福建25例，辽宁22例，陕西18例，江苏17例，广西13例，贵州12例，江西11例，上海9例，西藏9例，宁夏9例，吉林3例，海南1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者1400例，其中境外输入103例，本土1297例（内蒙古254例，广东145例，西藏143例，新疆120例，青海103例，山东101例，福建89例，云南51例，湖北49例，山西44例，湖南29例，陕西27例，四川23例，河北22例，天津18例，重庆16例，黑龙江13例，江苏11例，辽宁8例，安徽7例，甘肃7例，河南5例，宁夏4例，北京2例，上海2例，浙江2例，江西1例，广西1例）；当日转为确诊病例486例（境外输入6例）；尚在医学观察的无症状感染者68842例（境外输入1127例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8439197例。其中，香港特别行政区441912例（出院93913例，死亡10511例），澳门特别行政区795例（出院789例，死亡6例），台湾地区7996490例（出院13742例，死亡13441例）。