国家卫健委：将通过一系列举措推动二十条优化措施落地见效

人民网北京11月12日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就优化调整疫情防控措施，全力抓好当前疫情防控处置工作举行新闻发布会。国家卫生健康委副主任雷海潮表示，接下来将通过一系列的举措，来推动二十条优化措施落地见效。

雷海潮介绍，一是要加强各级党政干部的政策解读和培训工作。昨天下午国务院联防联控机制已经召开了电视电话会，向各级疫情防控的领导机关、有关部门也提出了相应工作要求，领导干部要先学一步、要带头掌握。

二是要加强对各级工作人员的培训和指导。在实施过程当中，需要各级从事疫情防控的工作人员，深刻理解和掌握优化措施二十条的具体内容和有关要求。

三是要进一步加强对群众的宣传工作，尽可能做到人人知晓、理解，只有群众参与到疫情防控工作中，才能凝聚磅礴力量，才能得到群众长期支持。

四是要加强对于“一刀切”和“层层加码”问题的整治力度。各地已经成立了整治“层层加码”工作专班，对于各地网民、人民群众反映遇到的各种问题，进行积极有效的回应，转交给有关地方来予以推动解决。

“今后工作当中还要及时收集整理各方面群众和有关媒体的反映，来进一步保证优化疫情防控二十条举措能够原原本本、不折不扣地得到贯彻和执行落实。另外，对于在整治“一刀切”和“层层加码”问题当中好的做法、好的经验，也要及时总结和交流。对于一些典型事件，也要进行曝光。”雷海潮说。