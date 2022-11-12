为什么改成“5+3”“不再判定次密接”？国家疾控局解读

人民网北京11月12日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就优化调整疫情防控措施，全力抓好当前疫情防控处置工作举行新闻发布会。国家疾控局副局长常继乐在会上表示，二十条优化措施把密切接触者的管理措施由“7+3”改成“5+3”，可以省出约30%的集中隔离资源。

对于“密接的密接不判定了”，常继乐表示，评估发现，次密接的阳性检出率很低，大概是3.1/10万，也就是10万个人里面有3个人。通过及时判定并且管控密切接触者，能够降低次密接的阳性率。根据这个情况，次密接不去管、不去判，可以节约很多服务保障的资源。两害相权取其轻，所以不再判定次密接。

对于“取消中风险区的判定”，常继乐表示，经过第九版的实践应用以及7、8月份的评估，发现中风险区的阳性检出率为3/10万，次密接是3.1/10万。有风险，但是不大。同时，中风险区划了以后，管控的人员比较多，也消耗防疫人员。所以在这种情况下，也是两害相权取其轻，决定取消中风险区。

对于“高风险区外溢人员”，常继乐表示，原来是7天集中隔离，现在调成7天居家隔离。外溢人员的风险经评估以后大概是4.9/10万，但是这些人均在风险区域划定后7天内检出。把高风险区外溢的人员7天集中隔离改为7天居家隔离，考虑到社区以后好管控，同时节省集中隔离资源。

另外，常继乐表示，对于闭环管理作业的高风险人员从原来的7天集中隔离或者居家隔离7天，改成5天居家健康监测，这也是经过实践和评估以后有了调整，这次发现在闭环管理的高风险人员，如果严格执行闭环管理措施，这些人的阳性感染率很低，只有1.6/10万，比中风险和次密的还要低。

“所有的调整都是有依据的。这些调整要求我们在防控工作中要更科学、更规范、更快速地开展防控，把该管住的重点风险要管住，该落实的落到实处，该取消的也坚决取消，充分利用好现有的资源提高防控效率，更好地统筹疫情防控和经济社会发展。”常继乐说。