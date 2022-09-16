做好常规健康体检 揪出“最会伪装的肿瘤”

随着生活节奏的加快，淋巴瘤的发病率越来越高，并且呈现年轻化的趋势。为了引起人们对淋巴瘤的重视，每年的9月15日被确定为世界淋巴瘤宣传日。“人民好医生”客户端邀请三位专家做客直播间，给大家上了一堂生动的科普直播课，帮助大家认识淋巴瘤，了解淋巴瘤。

淋巴瘤发病率在逐年增高

陆军军医大学第二附属医院血液病医学中心主任、主任医师张曦介绍，淋巴瘤严重影响人们的生命健康，分为霍奇金氏淋巴瘤和非霍奇金氏淋巴瘤两个类型，两者的治愈率分别为80%至90%、60%至70%。在我国，淋巴瘤的发病率每年估计有十万人，其中有将近一万人是霍奇金淋巴瘤。

“从前后的数据来看，淋巴瘤整体的发病率还在增长，数据在逐年增高。”中国医学科学院血液病医院淋巴瘤诊疗中心主任医师易树华补充道，淋巴瘤发病率增长的原因比较难以探究，可能和工业化进程、人口老龄化、饮食结构的变化等都有关系。

淋巴瘤是个会伪装的肿瘤

江苏省人民医院血液科副主任、主任医师徐卫介绍，淋巴系统是我们人体内非常重要的防御功能系统，它遍布于全身各处。淋巴系统一方面是引流淋巴液清除体内的异物、细菌等，另一方面，淋巴系统是全身的防御前哨，发挥防御功能、免疫功能，来对抗外来病原菌的入侵，起到保护身体的作用。

正因为淋巴系统这样的生理特点，淋巴瘤还有一个名字叫做“最会伪装的肿瘤”，因为它在身体的各个部位都有可能出现。比如脖子上的小包块或者腹股沟、颈部，浅表，摸得着的不应该长包块的地方出现包块，这都是比较常见的表现。易树华介绍，淋巴瘤的表现形式有很多种，除了上述这些，还包括皮肤搔痒、发热、胃肠道症状，甚至可能没有任何症状，通过查体才能发现。

发现、治疗淋巴瘤要重视医学检查

徐卫提出，淋巴瘤的诊断需要靠检查，主要依赖的是病理检查、病理活检等。一旦淋巴瘤得到了诊断以后，接下来还会做一些实验室的检查，包括血尿粪常规检查，还有生化检查等。

治疗过程中，医生还需要通过进一步的检查确定病情的具体情况。比如通过全身的PET-CT，了解淋巴瘤到底侵犯到全身的哪些部位、哪些范围；通过颈、胸、全腹的增强CT来了解肿瘤的分期；特殊的部位，比如中枢需要通过核磁共振，头颅的核磁来了解。除此之外，在治疗之前，还要了解病人的心脏功能，会做心脏的二维超声；有些药物会影响到肺功能，要做肺功能检查；有些病会累及到胃、肠，这些病人还要做胃镜、肠镜等。

这些检查一方面是帮助我们准确地分期，另一方面，做好后面治疗的脏器功能评估。

用健康的心态积极面对疾病

“不要惧怕淋巴瘤，确认后我们要有比较健康的心态来接受它。” 徐卫建议，患者要有一个健康的心态，遇到任何问题要和家人、医生及时沟通和交流，要相信淋巴瘤是可以治愈的疾病。

张曦表示，淋巴瘤的出现和免疫功能下降相关。为了早预防早发现淋巴瘤，首先要保持正常的心态和减压的心情。淋巴系统的修复在晚上，因此要避免熬夜工作、超负荷工作。其次，要坚持常规健康体检。很多患者是在无意中摸到淋巴结肿大马上去就医，或者在健康体检当中有所发现。最后，对高危人群，包括有HIV或者有肿瘤、放化疗治疗史的或者有免疫缺陷、长期服用免疫药物的患者，要特别注意淋巴瘤的防范，以及常规的检查。

易树华表示，少熬夜、保持快乐的心情工作，确实是预防淋巴瘤的非常重要的手段。患了淋巴瘤没有必要惧怕，保持快乐的心情，健康的体魄，健康的饮食，在适当的年纪做适当的体检，出现不舒服的情况及早就医。