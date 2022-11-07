颈部肿块，究竟找谁看？

在网上解答患者求医问药咨询中，经常会遇到这样的问题：患者无意中发现脖子上长了一个包块，但是由于没有经验，不知何处求医，所以经常会在诊治过程中走很多冤枉路。患者及家属在不同医院不同科室之间辗转求医的过程中，不仅增加了心理上的焦虑苦恼，更是延误了就诊时间，耽误了病情。那么不明原因颈部包块该找那一科的医生看病呢？

首先我们科普一下人体的颈部结构和功能。颈部是人体中非常复杂的一个部位，连接着头面和躯干，有着喉和喉咽，气管及食道等腔道器官，管理着说话、吞咽、呼吸等重要功能。颈部还有许多组成串的淋巴结，是机体重要的免疫器官，协助守住鼻腔、口腔、扁桃体的防御大门。另外，下颈部还有甲状腺，甲状腺又是一个重要的免疫器官。由此看来，人的颈部区域虽然范围比起躯干等部位小很多，但是出问题的概率却不小。而且也因为整体区域范围比较拥挤，出现问题马上可能就会引起症状或者以包块形式表现出来。而且，颈部包块处理不好不仅影响功能，还会影响外貌形象，经常看到患者由于颈部手术疤痕而常年带着围巾或者高领衣服。

那么，颈部出现包块到底该去哪里看呢？最经常相关的初筛科室有耳鼻咽喉科、口腔颌面科、和外科中的头颈外科、内科中的肿瘤科、内分泌科等。事实上，根据进一步肿块性质检查的结果，治疗的科室还不局限于以上这几个科室，甚至可能转诊到放疗科、血液科、或者呼吸内科等，以寻求进一步的精准的治疗。

我们来梳理一下，当一位患者无意中发现生长了颈部包块，他应该具有具备怎么样的一些思路，迅速地找对医生呢？这里笔者提供一些简便的小贴士，供患者参考：

首先，了解颈部肿块生长的部位。如果在上颈部发现一个逐渐长大的肿块，特别是伴有耳闷，耳朵积水，以及晨起回缩涕血的症状，那么建议尽快到耳鼻喉科做个鼻咽部的检查，以排除鼻咽癌的可能，尤其是父母或兄弟姐妹中有鼻咽癌病史的；对于上颈部肿块，如果有长期龋齿残冠，喜欢咀嚼槟榔的，较长时间口腔溃疡不愈合，则建议先去口腔科检查，排除口腔癌的可能。

如果颈中部发现肿块，40岁以上的男性患者，有长期吸烟酗酒史，近来伴有声音嘶哑或者吞咽不适甚至吞咽困难的患者，强烈建议您先去耳鼻喉科看看，因为喉癌和喉咽癌部位比较隐蔽，一般检查不易发现，需要做喉镜甚至是纤维喉镜才能及时发现，不至于耽误您的病情。

对于下颈部发现肿块，比如在锁骨上位置的患者，除了可能有食道癌、肺癌引起的淋巴结转移外，从发病率看，甲状腺结节、甲状腺肿瘤的可能性较大，位于下颈或稍偏一侧，还随吞咽上下活动，一般生长较慢，也可突然增大，可以长期没有症状，如不处理可生长较大或者恶变，可伴有声嘶，呼吸不畅症状，甲状腺肿块一般通过B超就能鉴别发现。B超除了有助于判断甲状腺肿块的良恶性外，也能结合血液学检查帮助诊断甲状腺炎和甲亢。

值得一提的是，近年来淋巴瘤的发病率有所上升，如果颈部出现成串无痛性淋巴结肿大，伴有低热、盗汗、乏力、体重下降等全身症状，建议到医院做详细的检查，怀疑淋巴瘤需要做淋巴结活检，进一步完善免疫组化检查以明确淋巴瘤的具体分型，从而获得准确的治疗。

其次，评估患者的年龄很重要。当患者是儿童或青少年，发现颈部肿块，首先应该考虑先天性疾病或者淋巴结炎症。对于有触痛压痛的实质肿块，如果伴有喉咙痛或牙痛，还有发热等症状的儿童或青少年，一般考虑急性淋巴结炎症，这时不一定非要去专业科室或者专科医院，可就近去内科门诊，查个血常规，如考虑炎症，相应抗炎处理就能缓解病情了。

如果是小时候就可以摸到，无痛的较软的囊性肿块，位于上颈前部中间或稍偏一侧，还随吞咽上下活动，就可能是甲舌囊肿；如果这个囊性肿块明显生长在偏一侧，就可能是先天性鳃裂囊肿。上述疾病一般去头颈外科或者是耳鼻喉科，通过完整的手术切除，就能达到痊愈。

另外青少年在生长发育期间，会出现甲状腺肿大，表现为“大脖子”，这是青春期对甲状腺激素需求更多，腺体会出现良性增生来分泌更多的甲状腺素以满足身体需要，此时若检查甲状腺功能正常，一般不需要治疗。

第三个小贴士是：一旦发现颈部肿块，我们检查的步骤还是要遵循从简单到复杂，从无创到有创的原则。不建议一开始就进行大检查，或者立刻手术切除。对于上中颈部突然出现的枣核大小的肿块，有红肿疼痛，查血有感染的表现，可以首先给与抗炎处理，而先不做较多的检查；但如果颈部肿块是持续存在，逐渐长大的硬结，就需要重视，首先可以做个颈部肿块B超，了解是囊性还是实质性质，是否是淋巴结病变还是甲状腺病变，以及淋巴结皮髓质和血流情况以作参考，如果怀疑颈部肿块是淋巴结转移，建议根据淋巴结位于上、中、下颈部位，做相应检查，值得强调是医生应该具备临床检查的能力，先做鼻腔、口腔、喉和咽部的体检，一个有经验的医师经过仔细的体检就可能迅速地发现原发部位，其次随着医学检查手段的进步，可借助腔镜的检查，以及头颈部甚至颈胸部CT或者磁共振的影像学检查来发现原发灶。

对于怀疑颈部肿块是恶性而不能明确来源的，或者考虑一些特殊感染因素的，可考虑进行肿块的穿刺，或者切除活检，以进一步通过病理检查发现线索。必要时全身PET/CT 寻找原发病灶。

总之，颈部长个肿块，很可能是耳鼻喉或者是甲状腺的问题，如肿块持续2周以上也不退缩，甚至逐渐增大，建议去医院看看，首选还是耳鼻喉科，由耳鼻喉科医生进行相应的检查、分诊，通过及时准确的诊断治疗，一定会选对医生、选对科室，从而获得满意的治疗效果。

文/丁浩（医学博士，复旦大学附属眼耳鼻喉医院，副主任医师）