九价HPV疫苗“扩龄”至9到45岁 上海、广州今天同时开打首针

11月11日，九价人乳头瘤病毒疫苗(九价HPV疫苗)“扩龄”后的“首针”在上海、广州两地同时开打。

就在此前，这一疫苗还亮相第五届进博会默沙东展台，这也是目前全球唯一一款上市的九价HPV疫苗，于2022年8月底在国内扩龄，其适用人群从以往16-26岁女性拓展到9-45岁女性，覆盖9-15岁、27-45岁两个年龄段女性。

默沙东：九价疫苗供应量在逐年增加

当日中午11点半左右，在复旦大学附属妇产科医院， 27周岁瞿小姐前来接种了九价HPV疫苗“首针”。

“一直想打HPV疫苗 ，之前九价HPV疫苗只能16-26岁女性打，排队预约我也没有赶上，这次疫苗‘扩龄’了，我马上来打了。”瞿小姐表示，此前她在复旦大学附属妇产科医院微信公众号进行了预约，当日10点多赶来医院接种。

在上海，当日除了复旦大学附属妇产科医院外，还有上海儿童医学中心、松江区中山街道社区卫生服务中心等3家医院同步开打九价HPV疫苗“扩龄”后的“首针”。

此前，九价HPV疫苗在国内“一针难求”的局面时常存在。对于国内获批拓展适用人群后，疫苗供应量是否会进一步上升的问题，默沙东方面向澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者透露：“近年来，默沙东已投入超过10亿美元提高已有的HPV疫苗生产设施的产能，并建造新的生产设施。九价HPV疫苗在国内的供应量正逐年增加，2021年，九价的国内供应量较2020年增加了58%，2022年也正进一步提升，2022年第二季度，九价HPV疫苗的批签发量同比去年增长4倍。”

默沙东方面介绍，在上海、广州开打九价HPV疫苗“首针”前，已经有海南博鳌、陕西西安、山东济南三地开展“扩龄”后的首针接种，而其他省份也正在走相关流程，接下来将逐步在国内多个城市“扩龄”接种。

接种二价、四价后，还要再接种九价吗？

针对适龄女性，二价、四价、九价HPV疫苗到底哪个好？该如何选择？

当日，复旦大学附属妇产科医院党委书记、妇科主任医师华克勤教授在接受澎湃新闻记者采访时表示，二价HPV疫苗只预防HPV16、18两种高危型别导致的约70%宫颈癌；四价HPV疫苗除了预防HPV16、18高危型别之外，还覆盖了HPV6、11这两种可以导致90%尖锐湿疣感染的低危型别。九价HPV疫苗覆盖了九种HPV型别，既覆盖了七种高危型HPV16、18、52、58、31、33、45，又覆盖了两种低危型HPV6、11，可以预防约92%的宫颈癌，还可以预防HPV6、11导致的生殖器疣感染。中国女性中最常见的HPV感染型别依次为16、52、58。

接种了二价、四价疫苗，还要再接种九价吗？

对此，复旦大学附属妇产科医院宫颈与阴道早期疾病诊治中心主任隋龙认为：疫苗接种需要按照说明书来，不能根据接种者个人需求来。目前尚无临床数据支持二价HPV疫苗全程免疫接种程序结束后可以接种九价HPV疫苗。根据九价HPV疫苗说明书，如果已完成3剂四价HPV疫苗接种后，可以在间隔12个月后，接种九价HPV疫苗。

九价疫苗如果排不上，只能等待吗？

隋龙教授对此解释称，无论几价的HPV疫苗在第一次性生活之前接种效果更好。25岁以上已经有性生活的成年女性，建议越早接种HPV疫苗越好。

针对HPV疫苗预约办法，接种者可至居住地所在的社区卫生服务中心进行登记预约，部分接种门诊还可以进行线上预约。具体操作方法：关注“上海疾控”微信公众号，点击菜单栏“服务信息”- “疫苗接种”-“HPV疫苗接种门诊”。

华克勤教授同时强调，无论是否接种过疫苗，有性生活的女性都应定期规范宫颈癌筛查，如定期宫颈TCT和HPV筛查，这是有效预防宫颈癌前病变和宫颈癌的措施。