直播预告：三维联动推动医院精细化管理 保障医保政策落地

公立医院是我国医疗卫生服务的主体，是全面推进健康中国建设的重要力量。提高卫生健康供给质量和服务水平，必须把公立医院高质量发展放在更加突出的位置。而公立医院该如何管理增加公众安全感？应如何提质增效提升公众获得感？人民健康推出《对话领航者——公立医院高质量发展主题访谈》，将邀请三甲公立医院管理者做客直播间，共同探索公立医院高质量发展路径。

11月15日10:00，宁波市第一医院党委书记阮列敏将做客直播间进行分享。

嘉宾简介

阮列敏，宁波市第一医院党委书记，二级主任医师，宁波大学博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。担任中华医学会心身医学分会委员，中国医师协会睡眠医学专业委员会委员，中国医院协会地（市）级医院管理分会副主任委员，浙江省医院协会党建工作专业委员会副主任委员，浙江省医师协会睡眠医学专业委员会主任委员、浙江省医师协会人文医学专委会副主任委员，浙江省医师协会女医师分会副会长，浙江省等级医院评审委员会委员，宁波市人才战略咨询委员会委员。

如何收看直播：

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