国家卫健委：11月7日新增新冠肺炎本土确诊病例843例、无症状感染者6632例

11月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例890例。其中境外输入病例47例（福建12例，广东12例，四川8例，北京5例，天津3例，上海3例，辽宁2例，江苏1例，山东1例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（广东1例，四川1例）；本土病例843例（广东319例，内蒙古159例，重庆89例，河南86例，山西33例，新疆32例，北京31例，四川21例，湖南16例，陕西13例，甘肃10例，云南7例，山东5例，贵州5例，黑龙江3例，福建3例，江西3例，天津2例，海南2例，青海2例，江苏1例，浙江1例），含152例由无症状感染者转为确诊病例（广东121例，甘肃9例，四川7例，北京3例，重庆3例，福建2例，湖南2例，陕西2例，山西1例，黑龙江1例，浙江1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例263例，其中境外输入病例49例，本土病例214例（广东70例，内蒙古46例，福建16例，陕西12例，北京11例，浙江11例，山西9例，四川9例，江苏8例，青海6例，重庆4例，云南4例，天津2例，新疆2例，辽宁1例，黑龙江1例，湖南1例，甘肃1例），解除医学观察的密切接触者83124人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例502例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例26152例，累计治愈出院病例25650例，无死亡病例。

截至11月7日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例7244例（其中重症病例30例），累计治愈出院病例252543例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例265013例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者8416385人，尚在医学观察的密切接触者687615人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者6801例，其中境外输入169例，本土6632例（广东2330例，内蒙古1635例，河南661例，新疆623例，黑龙江280例，重庆192例，湖南184例，青海109例，山西98例，四川79例，甘肃73例，湖北60例，山东58例，河北47例，云南34例，北京33例，福建32例，天津28例，陕西19例，辽宁14例，江苏8例，吉林6例，贵州6例，西藏5例，浙江4例，安徽4例，宁夏4例，上海3例，江西2例，广西1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者871例，其中境外输入94例，本土777例（新疆139例，广东124例，内蒙古67例，陕西48例，四川43例，云南42例，山东41例，青海41例，湖北37例，天津34例，河北27例，山西27例，福建19例，黑龙江17例，江苏11例，重庆10例，上海9例，安徽9例，广西9例，浙江8例，甘肃4例，湖南3例，宁夏3例，西藏2例，辽宁1例，吉林1例，河南1例）；当日转为确诊病例154例（境外输入2例）；尚在医学观察的无症状感染者41031例（境外输入1170例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8344140例。其中，香港特别行政区439251例（出院92978例，死亡10475例），澳门特别行政区795例（出院787例，死亡6例），台湾地区7904094例（出院13742例，死亡13232例）。