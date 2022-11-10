整治“层层加码” 不断提升疫情防控科学精准水平

当前，我国新冠肺炎疫情防控形势依然严峻复杂。国务院联防联控机制近日强调，要严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，提高科学精准防控水平，切实保障群众正常生产生活秩序，并对防控简单化、“一刀切”和“层层加码”的典型行为进行通报。按照要求，多地进一步优化调整了相关疫情防控措施。

据介绍，国家卫生健康委、国家疾控局每日及时转办、督办地方核查处理群众反映的问题。这些问题主要集中在三个方面：一是对来自低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施；二是随意将限制出行范围由中高风险地区扩大到其他地区；三是随意扩大采取隔离管控措施的风险人群范围。

此外，一些地方处置疫情时还存在隔离场所收费，随意静默、“封城”代替管控，以赋码弹窗的形式限制人员出行等情况。

记者采访梳理发现，多地针对疫情防控简单化、“一刀切”和“层层加码”的现象进行了整治。其中，河南省郑州市要求精准划定管控区域，避免出现过度防疫情况。据当地6日举行的疫情防控新闻发布会公布的信息，郑州将风险区域进一步精准到社区、小区、楼栋，明确新增感染者小于2例且在同一单元的小区，仅对该单元进行封控管理，不因个别疫情燃点无差别封控整个小区，尽可能管住极少数、放开大多数。

山西省太原市5日要求，严格按照第九版防控方案要求，实时跟踪疫情形势，动态研判风险等级，坚持每日研判、每日调度，分级分类排查管控抵返太原人员。山西省运城市7日解除了当地最后一个中风险区管控，全市范围内全面恢复正常生产生活秩序。

在黑龙江省大庆市，当地应对疫情工作领导小组指挥部办公室5日发布公告，对市外人员抵返大庆的相关政策进行调整。

广东省深圳市7日召开市政府常务会议强调，认真落实“主动防、早发现、快处置、防外溢、优服务”工作要求，突出抓好重点人群、重点场所管理，不断提升科学防控、精准防控、人性化防控水平。

贵州省毕节市责成相关区县立即叫停隔离场所收费行为，并对已收取费用进行清退。在四川省南充市，当地疾控中心5日发布的健康提醒中，已删除集中隔离费用自理的内容。

新冠肺炎疫情发生以来，我国坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零不动摇，开展抗击疫情人民战争、总体战、阻击战，最大限度保护了人民生命安全和身体健康，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。

当前，我国面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险，疫情呈现点多、面广、频发的特点。各地按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求，进一步提高科学精准防控水平,努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

北京市疫情防控工作新闻发布会7日公布的信息显示，首都严格进京管理联防联控协调机制、北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组根据当前疫情形势和首都实际，坚持适度从严、科学精准，进一步优化进返京防疫政策措施，完善进返京服务系统，对进京就医陪护、亲人病危、重要商务等急特情况拓宽应急救济渠道。