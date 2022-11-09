国家集采药价平均降幅超过50%

昨日，记者从市医保局获悉，第七批国家组织药品集采中选结果预计本月在京执行，国家集采药品累计达到294个，药价平均降幅超过50%。

减轻用药负担 累计降低药费75亿元

自2019年起，本市已完成六批国家组织药品集采中选结果落地实施，第七批国家组织药品集采中选结果预计于11月份在本市执行，国家集采药品累计达到294个，品种覆盖高血压、冠心病、糖尿病等常见病、慢性病用药以及重大疾病用药，药价平均降幅超过50%，累计降低药品费用75亿元。

市医保局以北京某医院为例，在冠脉支架降价之前，一台支架植入手术费用动辄数万至十几万元，严重制约一些经济困难患者手术治疗。“像一位61岁大爷因突发急性心梗送来，由于大爷的冠脉多支血管病变严重，医生建议他植入4根冠脉支架。其中两根因为病情紧急必须马上植入，另两根可以推后择期进行。”相关负责人表示，在讨论后两根支架的植入时间时，正赶上北京即将落地国家组织冠脉支架结果，价格将大幅下降，于是将手术时间择期至北京新政落地后。“同一品牌的4根支架，降价前每根的价格约为14000元，发生总费用28000元，第二次手术，每根支架只要690元，发生总费用1380元。”这位61岁的大爷算账说。

降低手术耗材费 预计一年节省4亿元

同时，2021年1月，国家组织冠脉支架集中带量采购结果落地后，中选冠脉支架均价从平均1.3万元降至平均700元水平，平均降幅93%，累计为北京市节省采购费用8亿元。今年4月落地执行的国家组织人工关节集中带量采购中选结果，平均降幅82%，一年预计节省费用4亿元，其中初次置换髋关节平均价格从3.5万元下降至7000元左右；初次置换膝关节平均价格从3.2万元下降至5000元左右。北京市大型公立医疗机构积极参与，签约采购冠脉支架近10万支，人工关节近2.7万套，大幅降低了群众就医负担。

像北京市某医院，成功为一名69岁的老人进行了膝关节置换手术。“之前我了解的前膝关节置换手术费用预计3万至5万元，这次赶上了集采落地新政，手术费只花费了7000余元，一下就少掏了两三万元。”老人一下子觉得轻松了很多。

制定“一降一升一平移”配套政策

市医保局强调，在集中带量采购中协同集成了配套举措。以北京市落地国家组织冠脉支架集中带量采购结果为例，北京市制定“一降一升一平移”配套政策举措。“一降”是指通过带量采购，中选冠脉支架采购价格大幅降低，从平均1.3万元降至平均700元水平，并全额纳入医保报销范围，明显降低了群众手术耗材费用。“一升”是指按国家指导意见精神，参照周边省份冠脉支架植入手术当前价格水平，适度提升手术价格，进一步体现医务人员价值，调动医务人员积极性。“一平移”是指在全市推广实施冠脉支架置入疾病分组DRG付费改革，将医保基金原来用于购买支架耗材的费用平移转换为购买医院医疗服务的费用。

实现三大药品领域集采全覆盖

药品类别方面，也实现了从化学药品、生物制品，到中成药三大药品领域的全覆盖。目前，北京市已组织开展38个化学药品和84个中成药品带量集采，品种覆盖常见病、慢性病及临床短缺药品等，除已经落地执行的9个药品外，其余药品中选结果将全部在年底前落地实施。届时，北京市药品价格将进一步降低，预计平均降幅超40%，年降低药品费用达10亿元。

长期以来，高值医用耗材使用体系复杂，各医院医生手术用耗材品牌意识较强，高值耗材市场呈现单体金额大、品牌单一等特点，致使规模化复带量采购模式制难度大。北京市耗材集中带量采购坚持一品一策的原则，有针对性地设计采购方案，需求导向，结果导向，量身定制适合的集采规则。避免部分必要的部件因未中标而短缺，也避免部分部件因未被纳入集采而涨价，确保临床治疗的整体性和安全性。截至10月，北京市牵头组织、参与完成了京津冀“3+N”起搏器（降幅50%）、冠脉药物球囊（降幅71%）、人工晶体（降幅54%）、冠脉扩张球囊（降幅90%）、吻合器（降幅88%）5类医用耗材的带量采购工作并已执行中选结果。目前，正在组织骨科创伤类耗材集中带量采购，通过带量联动，共享兄弟省份骨科创伤类耗材中选结果，通过专家谈判，进一步降低北京市常用骨科创伤类耗材采购价格，预计年内产生中选结果。