今日立冬，这份养生攻略请查收！

今天，我们迎来立冬节气。“立”为始，“冬”为终，这是属于冬季的第一个节气。

立冬意味着冬季正式来临。“冬天是天寒地凋、生机潜伏闭藏的季节，人体的阳气也会随着自然界的转化而潜藏于内。”河南中医药大学第一附属医院主任医师王永霞在接受人民网记者采访时表示，冬季养生要顺应自然界闭藏之规律，以敛阴护阳为根本。此时养生应注意“藏”字，重在“收藏”与“保暖”。

饮食调养

饮食应少食生冷，多吃温性食物、新鲜果蔬，但不可盲目“进补”，不宜过食燥热之物。

起居调养

早睡晚起，保证充足的睡眠，利于阳气潜藏、阴精蓄积。另外，多晒太阳，睡前多泡脚，可以促进新陈代谢、改善睡眠。

精神调养

调畅情志，保持精神和情绪的安宁，避免烦扰，以使体内阳气得以潜藏，不要扰动阳气而破坏人体阴阳转换的生理机能。

运动调养

立冬时节，适度运动必不可少。可以运动前喝一杯姜茶，或在保温杯中泡上姜茶带在身边，以预防感冒。同时，要注意保暖，口鼻、头部、颈部、腰腹、手、脚不要暴露在外，但穿着也不要过厚，避免大汗淋漓，运动时以微微汗出为宜。患有心脑血管及呼吸系统等慢性疾病的人群，不要做剧烈运动，应选择日照充足的时间段外出锻炼，或室内适当锻炼。

另外，有慢性疾病的患者此时要保持良好的生活习惯，坚持药物治疗，做好身体状况监测，一旦有不适感，应及时就医。（视频制作：实习生周怡廷）