今日处暑 想养生就要做到这四点

今日，我们迎来秋季的第二个节气——处暑。“处”者，去也。暑天的炎热逐渐褪去，旷达的初秋华丽登场。那么，此时我们该如何养生呢？

“处暑之后，暑气渐渐消退，气温逐渐下降，天气开始由炎热向凉爽过渡。”北京中医药大学鲁艺教授在接受人民网记者采访时表示，此时气温虽有整体下降的趋势，但还不是完全的秋凉，仍处在短期回热天气期内。鲁艺教授提醒大家，此时养生要注意以下四点：

处暑养生要早卧早起

步入秋季，除了做到“起居有常”，睡眠时间也要从暑期的“夜卧早起”，调整为顺应秋时的“早卧早起”。处暑节气处于由热转凉的交替时期，自然界的阳气由疏泄趋向收敛，人体内阴阳之气的盛衰也随之转换。秋主“收”，早卧，以助于阳气的收敛，以养“收”气；早起，以助于肺气得以舒展。

处暑养生要滋阴润燥

处暑后进入气象意义上的秋天。秋季燥气当令，易伤津液，故饮食应以滋阴润燥为宜。日常饮食应少食辛味食物，增加酸味食物。此外，民间也有处暑吃鸭的传统习俗。古人认为，农历七月半的时候鸭子最肥美，正是人们秋季进补养生的首选食材。现代研究也表明，鸭肉中的脂肪不同于其他动物脂肪，其化学成分近似橄揽油，有降低胆固醇的作用。

处暑养生要适度运动

处暑之后，秋意渐浓，正是畅游郊野、迎秋赏景、登高望远的好时节。此时人体出汗明显减少，水盐代谢功能逐渐恢复平衡，进入生理休整阶段，机体容易出现疲惫感，产生“秋乏”。此时养生需动静结合。运动可选择温和的有氧运动，如快走、广播体操、打球等。对于老年人，运动要以“不累”为标准。运动时间以早晚为宜，中午室外仍然炎热，应尽量减少户外活动。

处暑养生要调畅情致

秋季自然界万物凋零，容易使人产生悲秋之情。故秋季养生要保持乐观情绪，神志安宁，以神敛气，以减缓肃杀之气对于人体的影响。