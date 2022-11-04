缓解“秋燥”有妙招（中医养生）

秋季气候干燥，由于失于水分滋润，人们常会感觉鼻干、口干、咽干、皮肤干燥。如何缓解“秋燥”呢？

秋季以干燥为主要气候特点。“秋燥”可以分为“温燥”和“凉燥”，前者见于初秋尚热、有夏热余气之时，后者见于深秋已凉、有近冬寒气之时。

燥为干涩之病邪，容易损伤津液，造成阴津亏虚的证候，而使机体失于津液滋润濡养，表现为口干、唇干、鼻干、大便干结、皮肤干裂等。肺喜润而恶燥，且外合皮毛，开窍于鼻。燥邪伤人，必从口鼻而入，因此最易伤肺，导致肺津耗伤，宣发肃降功能失调，甚则伤及肺经，表现为干咳少痰或痰黏难咳，甚则痰中带血。

缓解“秋燥”，可以适当增加饮水。但要注意适温、适量，以温白开水为宜，过凉或过热都不适合。多久喝一次水，每次喝多少，要根据个人的体质、出汗量、运动量等情况来定，不是一定要喝“八杯水”，特别是脾胃虚弱的患者，饮水更要以少量、多次为宜。

缓解“秋燥”，还可以根据自身情况，适当食用百合、银耳、枸杞子、雪梨、蜂蜜等滋阴润燥清肺之品。脾胃虚弱的患者，可以加入莲子、茯苓、陈皮、山药等，避免凉润之品损伤脾胃。

《 人民日报 》（ 2022年11月04日 18 版）