直播预告：前列腺问题不可怕 专家教你守护“生命腺”的秘诀

10月28日是“世界男性健康日”，也是第23个“中国男性健康日”。近年来，男性健康问题越来越受到大家的关注和重视。众所周知，前列腺对男性健康起着十分重要的作用，是男性泌尿生殖器系统的重要器官。那么，前列腺到底有何作用？该如何预防慢性前列腺炎？中医如何治疗慢性前列腺炎？

10月28日9:00，国家中医药管理局重点学科中医男科学科带头人、北京中医药大学东直门医院男科研究所所长李海松将做客“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享前列腺健康的相关知识，教男人守护好自己“生命腺”，欢迎届时收看。

专家简介：

李海松，医学博士，主任医师，博士生导师，博士后合作导师，全国第七批老中医药专家指导老师。北京中医药大学东直门医院男科研究所所长，北京中医药大学学术委员会委员，国家中医药管理局重点学科中医男科学科带头人，中华中医药学会男科分会副主任委员，中国医师协会中西医结合男科专家委员会副主任委员，北京中医药学会男科专业委员会主任委员。

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