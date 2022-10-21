推进健康中国建设。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策。 深入开展健康中国行动和爱国卫生运动，倡导文明健康生活方式。

——摘自党的二十大报告

习近平总书记在党的二十大报告中提出，推进健康中国建设。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策。

党的二十大代表们纷纷表示，健康连着千家万户的幸福，关系国家民族的未来。新时代这十年，我国积极推动从以治病为中心向以人民健康为中心转变，着力解决群众看病难、看病贵问题，成效持续显现，彰显了中国特色基本医疗卫生制度的优势和活力。新征程上，我们要深入贯彻落实党的二十大精神，继续补短板、强基层、建机制，推进健康中国建设，更好地保障人民健康。

坚持以人民为中心的发展思想，卫生健康事业发展取得显著成就

“没有全民健康，就没有全面小康。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持以人民为中心的发展思想，发出建设健康中国的号召，确立新时代卫生与健康工作方针，卫生健康事业发展取得显著成就。

“党的二十大报告提出，把保障人民健康放在优先发展的战略位置。这让我们医务工作者备受鼓舞。”河北医科大学第二医院大内科主任、呼吸与危重症医学二科主任袁雅冬代表说，“我国建成世界上规模最大的医疗卫生体系，国家基本药物目录品种增加到685种。基本医疗保险参保人数超过13.6亿，居民个人卫生支出占卫生总费用比例降至27.7%。这些成就生动体现了人民至上、生命至上的价值追求。”

新时代这十年，健康中国建设步伐稳健，人民健康得到全方位保障，群众获得感不断增强。2021年我国人均预期寿命达到78.2岁，主要健康指标居于中高收入国家前列。

公共卫生防护网织牢织密。“党的二十大报告提出，健全公共卫生体系，提高重大疫情早发现能力，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设。这激励我们疾控工作者继续奋进。”天津市疾病预防控制中心副主任张颖代表说，近年来天津持续推进疾病预防工作，完善重大传染病监测体系，全市法定传染病报告发病率整体呈现平稳下降趋势。同时，提高流调的速度、精度和准度，为新冠肺炎疫情防控科学决策提供及时、快速、全面的信息支持。

优质医疗资源扩容下沉。陕西省榆林市佳县人民医院原副院长路生梅代表扎根黄土高原，在基层工作50多年，见证了偏远地区医疗条件和水平的巨大变化。“‘大病重病在本省解决、一般疾病在市县解决、头疼脑热在乡村解决’逐步成为现实。”路生梅说，现在，医疗设备越来越先进，医疗卫生队伍不断发展壮大，患者看病有医保，遇到疑难杂症还可以进行远程会诊。

从做细做实家庭医生签约服务，到为广大农村妇女免费提供“两癌”筛查，再到扎实推进综合防控儿童青少年近视工作……代表们表示，我国医疗服务和保障能力不断提升，全民身体素质、健康素养持续增强，健康中国建设成效显著。

解决好人民群众看病就医难题，积极推动从以治病为中心向以人民健康为中心转变

习近平总书记深刻指出：“现代化最重要的指标还是人民健康，这是人民幸福生活的基础。”

“我国近年来开展了建立基本药物制度、公立医院回归公益性、整合城乡居民基本医保等改革，积累了成功的经验。”江苏省扬州市委书记张宝娟代表说，奋进新征程，要坚持医保、医疗、医药协同发展和治理，进一步提高防病治病和健康管理能力。

推进健康中国建设，要继续深化医药卫生体制改革。

“要强化医保、医疗、医药‘三医联动’，着力在医改重点领域、关键环节取得突破。”张宝娟表示，近年来扬州市持续深化医改，共组建17个纵向医联体、建设35个联合病房、设立109个省级名医工作室和208个市级名医工作室，城市医联体和县域医共体建设稳步推进。以苏北人民医院、扬大附院、市妇幼保健院、市中医院为支撑，构建四大会诊中心，提供十二大类远程医疗服务。

“我们多措并举，为患者提供高质量的卫生健康服务。”四川大学华西临床医学院（华西医院）党委书记李正赤代表说，华西医院近年来持续积极推动基础、临床研究和成果转化，建立多学科协同诊疗的长效机制，健全绩效评价机制，有效提升了医疗服务质量，促进了医院规范化精细化管理。接下来，要继续加快一流学科建设，促进公立医院高质量发展。

推进健康中国建设，要积极推动从以治病为中心向以人民健康为中心转变。

党的二十大报告提出，优化人口发展战略，建立生育支持政策体系，降低生育、养育、教育成本。实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。

“我们要将维护人民健康的范畴拓展到影响健康的各个领域，为群众提供全方位全周期的健康服务。”重庆市卫生健康委党委书记、主任黄明会代表说，重庆市将健康管理关口前移，全市居民健康素养水平明显提升。聚焦人口战略发展研究，呵护“一老一幼”，不断优化完善生育环境、推进医养结合，促进人口长期均衡发展。聚焦人民群众急难愁盼问题，全面建成“城市15分钟、农村30分钟”医疗服务圈，群众看病就医更方便、更舒心、更经济。

不断满足人民日益增长的健康需求，持续增进人民群众健康福祉

党的二十大报告提出，采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题，健全基本公共服务体系，提高公共服务水平。

代表们表示，随着经济社会发展水平和人民生活水平不断提高，人民群众更加重视生命质量和健康安全，健康需求呈现多样化、差异化的特点，要不断满足人民日益增长的健康需求。

促进中医药传承创新发展。河南省南阳市委书记朱是西代表说：“要坚持完善中医服务体系，让百姓享受到价格合理、效果良好的中医药服务，推广中医传统健身功法。提升中医诊疗水平，推广普及中医药适宜技术，带动中医药产业高质量发展，更好护佑人民生命健康。”

持续提升医疗服务水平。“目前，一些地方还存在基层医疗资源相对不足、人才力量较为薄弱等问题。”李正赤说，要继续推进区域医疗中心建设，完善医联体管理，构建分级诊疗格局，把工作重点放在农村和社区。发展壮大医疗卫生队伍，从薪酬待遇、工作环境、业务培训等方面入手，着力激发广大医务人员积极性。

科技创新助力医疗卫生事业。“国药集团近30个一类创新药相继上市，十一价宫颈癌疫苗、抗体偶联药等一批新药正在研发。”国药集团党委书记、董事长刘敬桢代表说，下一步，将加强创新药、药物新型给药系统和制剂新技术、绿色制药工艺、现代中药等领域的研究，助力医药产业高质量发展，更好服务人民健康。

代表们表示，全面推进健康中国建设，我国走出了一条中国特色卫生健康事业改革发展之路，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实的健康基础。奋进新征程，要再接再厉，持续增进人民群众健康福祉，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（本报记者贺勇、王明峰、罗珊珊、龚仕建参与采写）

《 人民日报 》（ 2022年10月21日 07 版）