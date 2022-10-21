截至10月20日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

10月20日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例214例。其中境外输入病例56例（广东25例，福建12例，四川7例，江苏4例，北京3例，上海2例，云南2例，浙江1例），含9例由无症状感染者转为确诊病例（福建3例，四川3例，广东2例，浙江1例）；本土病例158例（陕西29例，内蒙古27例，广东27例，北京15例，河南9例，山西8例，湖南7例，四川7例，新疆7例，天津6例，浙江5例，重庆4例，云南3例，江苏2例，山东1例，广西1例），含13例由无症状感染者转为确诊病例（北京4例，内蒙古3例，重庆2例，陕西2例，湖南1例，四川1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例279例，其中境外输入病例55例，本土病例224例（内蒙古39例，四川36例，广东32例，新疆24例，云南18例，山西15例，辽宁12例，重庆10例，江苏6例，北京5例，贵州5例，陕西4例，上海3例，河南3例，湖南3例，宁夏3例，安徽2例，黑龙江1例，浙江1例，福建1例，湖北1例），解除医学观察的密切接触者65170人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例624例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例25273例，累计治愈出院病例24649例，无死亡病例。

截至10月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例4153例（其中重症病例13例），累计治愈出院病例247561例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例256940例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者7063681人，尚在医学观察的密切接触者469991人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者783例，其中境外输入145例，本土638例（新疆113例，内蒙古64例，广东62例，天津53例，陕西41例，湖北40例，云南37例，湖南32例，广西24例，浙江19例，山东17例，四川17例，甘肃16例，江苏14例，上海13例，河南12例，河北11例，山西9例，安徽9例，黑龙江6例，宁夏6例，重庆5例，贵州5例，西藏4例，青海4例，北京2例，江西2例，福建1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者840例，其中境外输入99例，本土741例（新疆210例，内蒙古77例，湖北61例，云南57例，山西35例，贵州31例，江苏28例，上海27例，甘肃26例，安徽21例，陕西21例，河南19例，黑龙江15例，西藏15例，四川13例，天津11例，广东11例，辽宁9例，山东9例，宁夏9例，河北8例，浙江7例，重庆7例，吉林5例，湖南5例，广西3例，江西1例）；当日转为确诊病例22例（境外输入9例）；尚在医学观察的无症状感染者15686例（境外输入1028例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例7769838例。其中，香港特别行政区427079例（出院89104例，死亡10306例），澳门特别行政区793例（出院787例，死亡6例），台湾地区7341966例（出院13742例，死亡12128例）。