优化养老照护 专业服务入户

开栏的话

习近平总书记在党的二十大报告中指出，实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。

近年来，为更好推动老有所养，各地开展了许多有力有效的举措：从建设家庭养老床位，到优化居家养老上门服务，再到构建“一刻钟”养老服务圈……养老保障网越织越密，越来越多的老年人安度健康晚年，乐享幸福生活。本版今起推出“推动实现全体老年人享有基本养老服务”系列报道，敬请关注。

建设家庭养老床位

设备智能照护省心

早上9点，家住安徽省合肥市蜀山区稻香村街道的郑圣洲开始忙活起来。打开电视，来到智能护理床边，轻轻按下“起背”键，母亲吕秀英便随着床位的抬升缓缓坐起。“老母亲年纪大了，活动不便，没法出门，每天看看电视，解解闷。”郑圣洲说，“相比于之前的木板床，智能护理床的各项功能可以实现一键操作，现在老人想起身、侧卧，都很方便。”

去年9月，合肥市蜀山区民政局印发《开展蜀山区家庭养老床位建设的试点方案》，明确在辖区内各镇、街道、蜀山经济开发区积极创建智慧化养老试点，依托有资质的养老服务机构，把专业化的养老照护服务延伸到家庭，提升居家养老智慧化水平。

“本次服务对象为在本区长期居住，年满60周岁经评定为失能、部分失能的经济困难老年人家庭，低保、低保边缘等困难老年人家庭优先纳入。与此同时，还要征得老人家庭同意，自愿申请。”蜀山区民政局养老服务科科长王颖说，“家庭养老床位的建设经费由财政全额保障，按照5000元/户的标准进行建设。”

智能护理床、自动感应灯具、沐浴椅……在一张表格上，记者看到了家庭养老床位建设的具体项目。“服务内容包括对浴室等场所的适老化改造、安装智能家居设备、配备网络信息服务系统和电子信息服务设备等，每个家庭可根据自身实际情况进行选择。”王颖说。

“以前最大的难题就是母亲的一日三餐。在木板床上，我要一手托着她的背，一手喂饭，稍不留神，老人就又躺下去了，费时费力，效果也不好。”郑圣洲告诉记者，现在有了智能设备，床位抬起的角度可以任意控制，自己喂得省心，母亲也吃得舒心。

在蜀山区智慧养老服务指导中心，一张硕大的电子屏幕铺满了整个墙面，上面实时显示着居家养老人员的各种信息。

“高压159，低压97，血压水平：轻度……”屏幕上弹出一条信息。原来，郑圣洲在家用智能血压仪为母亲测量血压，完成后不到1分钟，数据便直接传到了服务指导中心的管理平台。“通过这一管理平台，我们可以实时监测老人的血压情况，老人的家人们也能通过手机上的小程序掌握相关数据，如有异常，方便及时处理。”服务指导中心运营负责人张德健说。截至目前，蜀山区已为辖区919户经济困难的失能、半失能老年群体进行家庭物理环境改造及智慧化产品设备安装，缓解老年人家庭成员的照护负担。

“下一步我们将加大对养老服务新内容的探索，统筹推进居家养老等特色模式，打造养老品牌，最大限度把政策用活、用准、用好，让老年人享有更高质量的养老服务。”蜀山区民政局局长赵宏军说。

提供居家上门服务

项目多样价格实惠

进入十月，天气转凉。洗澡怕冷，是很多上了年纪的老人冬天最大的困扰。

“社区给厕所安装了一台崭新的浴霸，如今在家里也可以洗个暖和澡了！”云南省曲靖市麒麟区白石江街道幸福社区的老人张玉说。

曲靖市60岁以上老年人口86万人，占全市常住人口的14.92%。为更好开展养老服务工作，今年1月，《曲靖市养老服务促进条例》施行，提出要健全以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养相结合的养老服务体系。曲靖市民政局养老服务和儿童福利科科长何亚春介绍，2021年，曲靖市投资99万元实施居家适老化改造330户，主要服务对象为特殊困难老年人、城乡低保对象中的高龄、失能、残疾老年人。“今年，我们又投入270万元，实施居家适老化改造900户，让更多老年人享受到党和政府的暖心政策。”何亚春说。

在麒麟区建宁街道车站社区居家养老服务中心，一场主题为“吃什么”的讨论会正在热闹地进行。

“综合大家的意见，下周的主食做咱们当地特色的洋芋焖饭，再增加一顿饺子。”讨论会的主持人是车站社区引入的专业养老服务机构建宁鸿康养老服务中心负责人陶妮。她告诉记者，每个月中心都会举办一次这样的伙食讨论会，根据老人的口味定制菜谱，让老人吃得舒心。

“考虑到有些老人行动不便，我们免费送餐上门，供应午晚两餐，现在稳定送餐的老人有50多户。”陶妮介绍，除了提供上门助餐，中心还有专业人员上门提供生活起居、卫生护理、助浴等照料服务。

“上门服务对一些老人而言还是新鲜事，有的老人担心收费贵。”麒麟区民政局副局长刘宝妹说，为了打消老人的顾虑，政府在引进社会养老机构进社区时会给予一定的财政补贴，降低企业为老人提供上门服务的成本。

以车站社区引入建宁鸿康养老服务中心建设社区居家养老服务中心为例，社区将办公楼的闲置空间以低于市场的价格承租给企业，区民政局也在企业建设老年幸福餐桌时给予一次性10万元的补贴，大大降低了企业的运营成本。

“我们每餐的价格从6元到12元不等，都是两荤两素一汤，对特困供养老人和低保老人还有优惠。”陶妮说。除了满足老人的日常生活需求，建宁街道还优先在老年人居住较多的小区里设置了“家门口”便民服务点，派工作人员每周固定时间上门驻点，替老人办理医保、低保等，并提供免费的体检和问诊服务。

“下一步，我们将进一步依托社区发展以居家为基础的多样化养老服务，打造没有围墙的‘养老院’，让老人在家中安享幸福晚年。”曲靖市民政局副局长周成顺说。

强化监管保证质量

培训壮大护理队伍

窗明几净，清洁剂、抹布等各类工具摆在墙角。临近中午，在吉林省长春市二道区吉柴社区67岁独居老人李秀玲家中，刚忙活完的养老服务公司工作人员贾桂芹给记者展示对比照，“你看，之前玻璃上都是雨点子，这是擦过的，干净多了。”

擦玻璃一度是李秀玲的头疼事，“自己干不来，请人舍不得。”长春市二道区60岁以上老年人超9万人，占总人口的20%左右。如何做好居家养老服务，成了当地的一道必答题。

长春市开展政府购买居家养老服务，引入社会组织，为符合条件的60周岁以上特困供养老人、80周岁以上高龄空巢老人等10类人群发放服务券，每人每月200元。根据老人不同需求，将服务内容清单化，分为家政服务、生活照料、精神关爱等30余项。

“做饭、打扫卫生、修下水管道，现在不用花一分钱，打个电话的事。”李秀玲边说，边熟练地接过贾桂芹手机，按下“满意”。为保证服务质量，2018年，长春市搭建线上养老服务监管平台。“活干完了，内容时长、前后对比、老人评价都要上传，审核通过，才给打钱呢。”贾桂芹麻利地收拾好工具，随手又抹了下地。

据了解，目前，像贾大姐一样年纪偏大的服务人员仍是主流。2021年起，吉林省开始举办养老护理人员职业技能大赛、线上护理技能培训等，“我们希望通过这些尝试，吸引更多年轻、专业的护理者加入居家养老服务中。”吉林省民政厅养老服务处副处长于靖民说。

“做好居家养老服务，除了依托第三方机构，更要依靠社区力量。”于靖民说。2020年6月，吉林省建设居家老年人巡访关爱工作体系，壮大队伍，吸引社区网格员、志愿者参与到巡视、探访中来；搭建平台，为需要探访的老人生成二维码，逐一建立档案。

在二道区养老服务中心，记者点开系统，随机查看一位老人的档案：年龄、身体情况、服务需求一应俱全。截至今年8月，吉林省共采集41.78万名老年人信息，累计开展巡访关爱56.18万次。

“下一步，除了拓展原有的服务范围，我们还将开展家庭养老床位建设、失能高龄老年人家庭照护者培训、老年人能力综合评估等工作，更好回应居民对老有所养的期待。”吉林省民政厅负责同志说。

《 人民日报 》（ 2022年10月21日 13 版）