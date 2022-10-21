全国老龄办：2022-2025年在全国组织开展老年营养改善行动

人民网北京10月21日电 （记者孙红丽）据国家卫生健康委官网消息，为进一步改善老年人营养健康状况，全国老龄工作委员会办公室近日发布《关于开展老年营养改善行动的通知》（以下简称《通知》），决定2022-2025年在全国组织开展老年营养改善行动。

根据《通知》，行动主要包括宣传老年营养健康知识、加强老年人群营养干预、提升老年营养健康服务能力和开展老年营养健康公益活动4项内容。

其中，加强老年人群营养干预方面，《通知》提出，落实国家基本公共卫生服务老年人健康管理项目，了解老年人饮食、吸烟、饮酒等生活习惯，结合体格检查和辅助检查，有针对性地开展健康饮食指导，指导老年人维护口腔健康、保持合理体重、预防骨质疏松，降低疾病相关的营养风险。

另外，积极推进老年健康与医养结合服务项目实施，为65岁及以上居家老年人提供营养改善指导等医养结合服务。做实老年人家庭医生签约服务，鼓励有条件的基层医疗卫生机构将老年人营养干预纳入家庭医生团队签约服务项目。

提升老年营养健康服务能力方面，《通知》提出，鼓励家庭医生团队配备营养专业人才，为居家老年人提供营养膳食指导和咨询服务。鼓励公共营养和临床营养专业技术人员、营养师等以及相关营养人才队伍向老年营养健康领域发展，深入老年人家庭、涉老机构，宣传老年营养评价及干预知识，指导医养结合机构、养老机构、社区食堂、老年饭桌等提供适合老年人的营养配餐。

《通知》表示，开展老年营养改善行动是贯彻落实健康中国战略和积极应对人口老龄化国家战略的具体行动，是促进实现健康老龄化的具体举措。各地卫生健康部门（老龄办）要高度重视，加强组织领导，将老年营养改善行动纳入重点工作部署，确保行动顺利开展。

老年人膳食指南核心推荐

一、一般老年人膳食指南核心推荐

（一）食物品种丰富，动物性食物充足，常吃大豆制品。

（二）鼓励共同就餐，保持良好食欲，享受食物美味。

（三）积极户外活动，延缓肌肉衰减，保持适宜体重。

（四）定期健康体检，测评营养状况，预防营养缺乏。

二、高龄老年人膳食指南核心推荐

（一）食物多样，鼓励多种方式进食。

（二）选择质地细软，能量和营养素密度高的食物。

（三）多吃鱼禽肉蛋奶和豆，适量蔬菜配水果。

（四）关注体重丢失，定期营养筛查评估，预防营养不良。

（五）适时合理补充营养，提高生活质量。

（六）坚持健身与益智活动，促进身心健康。