国家邮政局日前发布的数据显示，随着“快递进村”工程的加快推进，快递网点基本实现乡镇全覆盖，建制村快递服务覆盖率超80%。网络覆盖提高了农村快递的渗透率，也加速了农产品上行步伐。专家表示，快递网络延伸到村，有效衔接农户与市场，激活农村地区消费潜力。

物流逐步完善

围绕困扰农村居民收寄快递的难点、堵点，各地探索快递进村的新模式。湖北省罗田县按照“企业为主、市场运作、政府推动、合作共赢”的原则，将“三通一达”等7家快递公司融合在一起，成立罗田精农物流科技有限公司，整合寄递物流资源，降低县域寄递物流成本。罗田县现已建成10个乡镇综合服务站，200余个村级服务点，让村民享受“购物不出村、销售不出村、创业不出村”的优质物流服务，解决了乡村快递二次收费等问题。

江苏省涟水县打造了4个县级农村物流中心，18个镇、街道农村物流服务站，包括6个邮政站点、11个综合运输服务站和1个冷库，同时打造366个村级农村物流服务点，镇、村物流网络节点覆盖率达100%，解决了农村物流进出问题，也降低了快递末端配送成本。

新疆维吾尔自治区阿勒泰地区依托“城乡公交一元通”，创新推行城乡货运公交、农村物流班车等配送模式，建成“大邮政”平台，让农牧民群众享受到更全、更快、更优质的寄递服务。

专家表示，加快农村物流快递网点布局，应鼓励发展“多站合一”的乡镇客货邮综合服务站、“一点多能”的村级寄递物流综合服务点，推进县乡村物流共同配送，促进农村客货邮融合发展。

激发消费潜力

随着人均可支配收入的增加，农村居民拥有了更强的消费能力，而不断完善的农村物流体系则让农村消费的巨大潜力得以释放。国家邮政局发布的数据显示，2022年上半年，全网每天有超过1亿件包裹送到农村。

“快递进村了，网购商品配送速度明显比以前快了。”家住宁夏农村的小谭表示，过去网购的物流成本和时间成本都很高，不仅商品不包邮，下单后往往还要等5-7天才能收货。现在，他在电商平台购买的部分商品在一两天内就能够送货上门。“网购体验的提升让我和身边朋友的网购频率明显增加。”

除了物流速度的提升，“快递进村”也让农村居民在家就能选购更多品类的优质商品。“今年我们家农村的老房子在装修翻新，大部分家具、家电都是在网上买的。网上购物，不仅可挑选的款式比县城实体店多，赶上平台促销活动，价格上优惠不少，最关键的是还能直接送到家，不用自己操心了。”家住山东农村的郑志浩说。

广西农村的何佳恒介绍：“有了离家只有一两百米的快递服务点后，我们不仅会在网上买衣服、鞋子等生活日用品，还会买一些种子、农具等生产品，生产生活水平都提高了不少。”

拓宽致富渠道

“快递进村”工程打通的不仅是乡村消费的“最后一公里”，更是农产品进城的“最先一公里”。借助农村物流体系，越来越多的优质农产品得以“出村进城”，形成长期稳定的产销对接关系，村民的致富渠道大大拓宽。

据介绍，四川省凉山彝族自治州西昌市凤凰村和大德村分别以葡萄和软籽石榴作为经济作物，种植面积均达四千多亩，每年有数十万斤农产品通过快递物流销往浙江、广东等全国十几个省市。

“今年以来，在抖音平台，我就已经卖出了3.2万单无籽红提葡萄。”提起电商和物流对农产品销售的帮助，西昌市凤凰村的果农郑鹏连连点赞，“销路打开了，我们的优质产品不愁卖，果农的收入也跟着提高了。”

随着仓储、冷链物流服务网络向农村延伸，农产品难保鲜、运输损耗率大等一直制约农产品电商规模化发展的痛点也得以解决。在山东省阳信县流坡坞镇四合新村，当地新建了库容12万斤的冷库，并在党群服务活动场所专门开辟房间作为电商直播销售室，通过村内寄递物流与县级快递服务相结合的运输方式，形成了一条从生产到储藏、挑拣分装再到产品运输的梨产业链条。8月以来，当地已售出约1万斤梨，销售额近7万元，预计全年销售额可达40万元。

“有了冷链助力，产地储存和果品运输的短板不复存在，农产品上行的效率和品质得到了有效加强。采摘下来的果子可以在冷库里储存，延长果子的保存期。另外，冷链物流也保证了西梅送到消费者手中时都是新鲜的状态。”某西梅品牌负责人说。

中国县乡村三级快递物流体系建设已取得积极成效，专家表示，构建“场站共享、服务同网、货源集中、信息互通”的农村物流发展新格局，保证农村物流的“毛细血管”持续畅通，还需交通运输、农业农村、供销、邮政管理等多部门加强资源整合与合作共享。