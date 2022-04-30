上海8.7万配送寄递人员获电子通行证上岗，对“白名单”外人员不派单

4月30日上午举行的上海市疫情防控工作第169场新闻发布会上，上海市商务委副主任周岚介绍了配送寄递人员“电子通行证”实施进展，以及正在开展的配送寄递人员防疫管理专项行动情况。

快递外卖骑手是保供供应链中不可或缺的重要环节，流动性强、防疫要求高。上海市商务委、市邮政管理局和各区为此建立了涵盖电商平台、快递公司、超市卖场、餐饮企业等经营主体的“企业白名单”和配送寄递“人员白名单”，4月30日，全市配送寄递“人员白名单”人数达87000余人。

周岚介绍，上海已于4月22日上线配送寄递人员“电子通行证”。只有持有符合要求的核酸、抗原检测阴性证明和“健康码”绿码的“白名单”人员才能生成“电子通行证”，防止“带疫上岗”。“电子通行证”已经成为配送寄递人员上岗的必要条件和通行凭证。

根据全市疫情防控有关要求，上海市商务委会同相关部门组建工作专班，开展全市范围的配送寄递人员防疫管理专项行动。

一是强化“白名单”管理。持续推动相关企业和人员纳入“白名单”，实施动态管理，力争做到应纳尽纳、应管尽管。督导企业按照有关要求开展抗原和核酸检测，确保“电子通行证”及时有效。严格要求企业对检测结果异常的人员不派单、对“白名单”以外的配送寄递人员不派单。

二是严厉打击“黑骑手”。开展全市性的配送寄递人员查验专项行动，提高街面人员查验比例和查验频次，加大“电子通行证”、核酸检测证明查验力度，对未持有“电子通行证”仍从事配送寄递业务的人员开展专项整治。

三是强化信息动态监测。采取多种技术手段，加强对“白名单”及“白名单”外的配送寄递人员的动态监测。

四是做好涉疫人员处置。对核酸异常的配送寄递人员及时进行隔离安置，优先转运。

五是强化属地管理。各区将开展常态化巡查抽查工作，加大“电子通行证”推广使用力度，组织社区加强在收发货、配送寄递各个环节查验“电子通行证”。