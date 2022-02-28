国家医保局：全国住院费用跨省直接结算已联网定点医疗机构5.38万家

人民网北京2月28日电 （记者乔业琼）据国家医保局消息，截至2022年1月底，全国住院费用跨省直接结算已联网定点医疗机构5.38万家。1月，全国住院费用跨省直接结算43.38万人次，涉及医疗费用102.59亿元，基金支付58.71亿元，基金支付比例为57.2%；日均直接结算1.40万人次，次均医疗费用2.36万元，次均基金支付1.35万元。

门诊费用跨省直接结算工作持续推进

截至2022年1月底，全国门诊费用跨省直接结算已联网定点医疗机构4.82万家，定点零售药店8.69万家。1月，全国门诊费用跨省直接结算157.36万人次，涉及医疗费用3.91亿元，基金支付2.27亿元，分别环比增长13.1%、12.7%、12.0%；基金支付比例为58.1%；日均直接结算5.08万人次，次均医疗费用248.20元，次均基金支付144.30元。

其中，全国所有省份共60个统筹地区启动高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗等5种门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算试点，已联网776家定点医疗机构。当月，全国门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算2170人次，涉及医疗费用248.56万元，基金支付166.58万元，基金支付比例为67.0%。

全国统一的异地就医线上备案更加高效便捷

目前，全国所有统筹地区均可通过国家异地就医备案微信小程序和国家医保服务平台APP，实现跨省异地就医线上备案。2022年1月，通过国家统一的线上备案渠道成功办理备案14.26万人次。

加强异地就医结算基金监管

在大力推进全国跨省异地就医费用直接结算工作的同时，异地就医结算管理也广受关注。在去年12月召开的国务院政策例行吹风会上，国家医保局副局长李滔介绍，随着跨省异地就医直接结算量越来越大，国家医保局进一步加强异地就医结算的基金监管。

“跨省异地就医直接结算，是把传统的线下手工报销转变为线上的信息化办理。”李滔说，一方面，线上产生的费用以及结算数据都可以通过网络进行存储；另一方面，实现医疗服务等数据的线上留痕，过程与结果数据可以便捷准确地调取，这都为异地就医结算基金的有效监管奠定了数据基础。

此外，国家医保局进一步压实了就医地的监管责任，即就医地经办机构不仅要对本地参保人进行管理，还要对跨省异地就医人员进行统一管理，在定点医疗机构确立、医疗信息记录、医疗行为监管以及医疗费用审核等方面，都要提供与本地参保人相同的服务和管理。