浙江省宁波市医疗中心李惠利医院：医院学科建设发展需有前瞻性规划和引育人才政策

“在推动公立医院高质量发展的过程中，学科建设是强有力的抓手。”近日，浙江省宁波市医疗中心李惠利医院副院长汪闻夕在做客人民健康“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列节目时提出，公立医院学科建设发展要根据本地区的学科发展水平，结合各学科的发展趋势，制定具有前瞻性的医院学科发展规划。同时，要突破地域框架，以开放的态度、主动的意识、灵活的政策引育人才。

汪闻夕介绍：“宁波市医疗中心李惠利医院聚焦宁波医学新高地建设，成立学科发展中心，确立了‘龙头引领、主体发力、两翼拓展’的学科发展规划，以及‘引、育结合’的人才策略。”其中，“龙头引领”指抓好品牌学科和优势学科的龙头学科建设，引领医院学科整体大发展；“主体发力”指大力发展学科和特色专科，并不断强化和延伸，提高医院的综合竞争力；“两翼拓展”指积极探索新兴交叉学科、弥补短板学科，充实完善医院学科体系。

“基于这样的学科发展规划及人才引育策略，通过二十年的努力，医院肝胆外科在肝移植、肝脏恶性肿瘤、胰腺恶性肿瘤方面的诊疗水平提升，每年完成的肝移植、肝脏恶性肿瘤、胰腺恶性肿瘤的手术数量在浙江省DRGs医疗质量绩效排行榜上名列前茅。”汪闻夕说，“肝胆外科的发展，使得宁波本地肝脏恶性肿瘤、胰腺恶性肿瘤的患者转诊外地的数量大幅减少，真正做到了通过学科建设提升医疗服务质量、实现提质增效。”

汪闻夕认为，优质学科的质效双升也会给医院的整体发展带来动力。以宁波市医疗中心李惠利医院为例，主要体现在三个方面：一是医院积极打造专病中心，主动融入长三角地区一体化发展，采取多种方式深化优势学科和特色专科对接，加强培育和引进临床专科人才，持续提升学科综合力，形成龙头学科引领、主体学科发力、新兴学科拓展、普通学科强基的学科良性发展体系，打造在省内甚至长三角地区有影响力的专科；二是完善区域专病诊疗网络，发挥现有的区域专病联盟、疾病诊疗中心的辐射作用，探索建立区域专病生物样本库、专科临床及科研数据中心，为临床诊疗科研质控提供快速精准的数据服务，提升专科诊治水平，扩大医院在急危重症和疑难杂病方面的专业优势；三是医院积极探索门诊一站式服务模式，致力于提升患者的服务体验。例如，医院在新建医疗楼设置以人体系统为划分维度的诊疗区，同时在邻近区域设置付费、专科检查检验和治疗室。医院此举不仅意味着医疗服务模式的改变，更能体现对医疗服务人文关怀的重视。

学科发展并非一蹴而就，而是一个持续的过程。“为进一步提升学科发展水平，医院将立足高质量发展，加快补齐医院科研短板，优化构建专业医疗平台，做大做强宁波市医工融合创新研究院，并不断深化与科研机构的合作。”汪闻夕说，“下一步，医院将争取在‘十四五’末，组建起几支领先的科研团队、省级重点实验室，以及人才储备充分、设施齐备、成果较丰富的医学研究中心，突破科研瓶颈，积极向研究型医院转型发展。”