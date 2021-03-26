北京：基层专病特色科室年内接诊

今年，北京市将建立一批基层专病特色科室，提高社区诊疗能力，及时满足居民诊疗需求。这是市卫健委日前发布的2021年北京市基层卫生健康工作要点中透露的信息。

本市将试点推行医联体内二级医院医务人员通过对口支援、多点执业、购买服务等多种形式，在属地社区卫生服务机构组织下开展签约服务；鼓励医联体内非公医疗机构符合条件的医务人员参与家庭医生签约服务；引导有工作活力、身体状况允许的退休医生，在自己居住地的社区卫生服务机构提供签约服务。

高血压、糖尿病、冠心病、脑卒中、慢阻肺、康复等一批基层专病特色科室今年将建立。通过加强上下协作，促进优质医疗资源下沉，提高社区诊疗能力，吸引患者下沉，及时满足居民诊疗需求。

本市还将推进乡镇社区卫生服务中心与辖区村级医疗卫生机构形成一体化管理模式。同时，居民健康档案将实现自主查询功能，支持多种查询方式，提高电子健康档案利用率，增强居民对个人健康档案了解程度。本市还将畅通转诊渠道，完善“基层卫生转诊预约服务平台”建设，扩充转诊号源，提高基层卫生转诊专属号源利用效果，及时满足居民转诊需求，促进基层首诊。（记者孙乐琪）