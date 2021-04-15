直播预告：“癌症之王”胰腺癌的诊治和预防

胰腺癌是消化道常见恶性肿瘤之一，在肿瘤领域素有“癌症之王”的称号。据柳叶刀杂志记载，胰腺癌确诊后的五年生存率约10%，临床症状隐匿且不典型。“胰腺癌”为何五年生存率这么低？诊治的困难在哪里？他的危险因素有哪些？日常生活中要如何防范或延迟胰腺癌的发生？

2021年4月16日（周五）15:30-16：30，中日医院肝胆外科主任医师杨志英将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，就“癌症之王”胰腺癌的诊治和预防为大众答疑解惑。

嘉宾简介

杨志英，中日医院肝胆外科主任，教授，硕士生导师。

多年来工作在临床第一线，在普外科及肝胆胰外科领域积累了丰富的临床经验，通过组建多学科协作团队(MDT)对专业范畴内复杂疑难病例多进行合理规范的综合治疗。

以第一作者及通讯作者在国内外医学杂志发表论文100余篇，SCI论文15篇。参与编写及翻译专业著作5部。承担协和医科大学及北京大学医学部本科生及研究生教学工作，为协和医科大学硕士生导师、中日友好医院临床医学研究所硕士导师。

擅长：肝、胆、胰、脾及甲状腺等普外科疾病的诊断和外科治疗，尤其擅长疑难病例的诊断治疗。

出诊情况：周二、周五上午肝胆外科知名专家号，周四上午国际部主任医师号。

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