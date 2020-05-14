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方舱医院：患者的“生命之舟”

2020年05月14日16:58 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月14日电 （许晓华）14日，国务院联防联控机制就方舱医院集中收治工作情况举行发布会。针对方舱医院里是如何开展工作的问题，上海市的华山医院国家紧急医学救援队领队、副院长马昕进行了回应。

马昕介绍，以华山医院国家紧急医学救援队工作的武昌方舱医院为例，在武昌方舱医院一共有15支来自全国各地的医疗队，800多位医护人员，大家的工作理念、形成的习惯等有很多不同。如何迅速进入状态，迅速进行磨合，迅速形成一个统一完整的战斗力，这是一个非常大的挑战。

“在管理过程中，我们发现了一些新的管理模式，方舱医院和平时的医院是完全不一样的，以前医院都是小小单位一个一个病房，在方舱医院一个舱室里可能几百个病人，管理模式和以前是不一样的，要不断探索和创新。我们发现病人当中很多党员、干部和社会知名人士，他们都加入到了医疗管理中，在方舱内能够形成一个很好的主流力量，让其他病人一起向上、一起团结，一起产生战胜疾病的信心。”马昕说。

“武昌方舱医院和其他方舱医院一样，都是轻症患者，治疗和重症监护室不一样，医护人员除了给病人进行常规治疗，还通过互联网远程医疗为病人进行康复、心理、中医药等治疗，获得了很好的效果。”马昕举例说，一位病人的皮肤病经久不愈，医护人员通过互联网跟华山医院的医生进行沟通，通过互联网远程医疗给病人全方面的救治。

让马昕特别感动的是，休舱的时候，一位病人表达了对方舱医院恋恋不舍，说这里真是一个温暖的“生命之舟”。

(责编：刘卿、孙博洋)


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