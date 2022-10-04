今日重阳！别让爱你的人等太久……

天清气爽

秋风渐凉

蟹肥酒香

秋色绚烂时

又见重阳

《易经》中把“九”定为阳数

农历九月九日，两九相重

故曰“重阳”

又因“九九”谐音“久久”

重阳节也被赋予了

长久、长寿的美好祝福

在这一天

古人通常会

赏菊花，佩茱萸，食花糕

祈求避难消灾

祈祷平安健康

重阳节

还有登高望远的习俗

在辽阔的天地间

饮一盏菊花酒

思念故乡与故人

随着时代发展

“重阳节”还被赋予了

孝亲敬老的内涵

“

你养我长大

我陪你变老

”

人生最美好的事情莫过于

我已长大，你还未老我有能力报答而你仍然健康

然而，有时候

我们步履匆匆

时常怠慢了父母、长辈

甚至有意无意地伤了他们的心

“好了，好了，知道，真啰嗦！”

“有事吗，没事？那挂了啊”

“说了你也不懂，别问了！”

“跟你说了多少次不要你做，做又做不好。”

“你们那一套，早就过时了。”

“我要吃什么我知道，别夹了！”

“这些东西说了不要了，堆在这里做什么啊！”

……

你是否也想

收回那时说过的这些话

是否想留住

与父母长辈相处的时光

没人能打败时光

但我们可以在短暂的光阴里

多一些温暖和关爱

今天是重阳佳节

也是我国第十个“老年节”

家家有老人

人人都会老

关爱需及时

尽孝要趁早

别让爱你的人等太久

别让孝心

追不上他们老去的脚步