今日重阳！别让爱你的人等太久……
新华网·宝藏青年工作室
天清气爽
秋风渐凉
蟹肥酒香
秋色绚烂时
又见重阳
《易经》中把“九”定为阳数
农历九月九日，两九相重
故曰“重阳”
又因“九九”谐音“久久”
重阳节也被赋予了
长久、长寿的美好祝福
在这一天
古人通常会
赏菊花，佩茱萸，食花糕
祈求避难消灾
祈祷平安健康
重阳节
还有登高望远的习俗
在辽阔的天地间
饮一盏菊花酒
思念故乡与故人
随着时代发展
“重阳节”还被赋予了
孝亲敬老的内涵
“
你养我长大
我陪你变老
”
人生最美好的事情莫过于
我已长大，你还未老我有能力报答而你仍然健康
然而，有时候
我们步履匆匆
时常怠慢了父母、长辈
甚至有意无意地伤了他们的心
“好了，好了，知道，真啰嗦！”
“有事吗，没事？那挂了啊”
“说了你也不懂，别问了！”
“跟你说了多少次不要你做，做又做不好。”
“你们那一套，早就过时了。”
“我要吃什么我知道，别夹了！”
“这些东西说了不要了，堆在这里做什么啊！”
……
你是否也想
收回那时说过的这些话
是否想留住
与父母长辈相处的时光
没人能打败时光
但我们可以在短暂的光阴里
多一些温暖和关爱
今天是重阳佳节
也是我国第十个“老年节”
家家有老人
人人都会老
关爱需及时
尽孝要趁早
别让爱你的人等太久
别让孝心
追不上他们老去的脚步
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