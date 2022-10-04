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今日重阳！别让爱你的人等太久……

新华网·宝藏青年工作室

2022年10月04日09:11 来源：新华网

天清气爽

秋风渐凉

蟹肥酒香

秋色绚烂时

又见重阳

《易经》中把“九”定为阳数

农历九月九日，两九相重

故曰“重阳”

又因“九九”谐音“久久”

重阳节也被赋予了

长久、长寿的美好祝福

在这一天

古人通常会

赏菊花，佩茱萸，食花糕

祈求避难消灾

祈祷平安健康

重阳节

还有登高望远的习俗

在辽阔的天地间

饮一盏菊花酒

思念故乡与故人

随着时代发展

“重阳节”还被赋予了

孝亲敬老的内涵

你养我长大

我陪你变老

人生最美好的事情莫过于

我已长大，你还未老我有能力报答而你仍然健康

然而，有时候

我们步履匆匆

时常怠慢了父母、长辈

甚至有意无意地伤了他们的心

“好了，好了，知道，真啰嗦！”

“有事吗，没事？那挂了啊”

“说了你也不懂，别问了！”

“跟你说了多少次不要你做，做又做不好。”

“你们那一套，早就过时了。”

“我要吃什么我知道，别夹了！”

“这些东西说了不要了，堆在这里做什么啊！”

……

你是否也想

收回那时说过的这些话

是否想留住

与父母长辈相处的时光

没人能打败时光

但我们可以在短暂的光阴里

多一些温暖和关爱

今天是重阳佳节

也是我国第十个“老年节”

家家有老人

人人都会老

关爱需及时

尽孝要趁早

别让爱你的人等太久

别让孝心

追不上他们老去的脚步

(责编：申佳平、陈键)


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