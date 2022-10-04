瑞典科学家获2022年诺贝尔生理学或医学奖

瑞典卡罗琳医学院3日宣布，将2022年诺贝尔生理学或医学奖授予瑞典科学家斯万特·佩博，以表彰他在已灭绝古人类基因组和人类进化研究方面所做出的贡献。

评奖委员会在当天发布的新闻公报中说，人类对自身起源一直很感兴趣，“我们与先人有何关系？是什么令智人与其他古人类不同？”佩博对已经灭绝的现代人类近亲——尼安德特人的基因组进行了测序，还发现了一种以前不为人知的古人类丹尼索瓦人。他发现丹尼索瓦人约在7万年前迁出非洲后，向现代人类的直系祖先智人转移了基因。对于现代人类来说，这种古老的基因流动具有生理相关性，例如影响了我们的免疫系统对感染的反应。

10月3日，在瑞典斯德哥尔摩卡罗琳医学院举行的2022年诺贝尔生理学或医学奖公布现场，屏幕上显示奖项得主斯万特·佩博的照片。新华社记者 任鹏飞 摄

评奖委员会说，佩博的开创性研究催生了一门全新科学学科——古基因组学，“通过揭示当今人类与已灭绝的古人类之间的基因差异，他的发现为探究是什么使我们成为独特的人类奠定了基础”。在最初的发现之后，佩博的研究团队已经完成了对来自已灭绝古人类的几个额外基因组序列分析。这一发现形成了能被科学界广泛利用的独特资源，以便能更好了解人类进化和迁徙。

评奖委员会秘书托马斯·佩尔曼在当天举行的新闻发布会上表示，他已经电话联系了获奖者，佩博听到消息后表示很意外和高兴。佩尔曼说，听起来佩博十分兴奋。

这是10月3日在瑞典斯德哥尔摩卡罗琳医学院拍摄的2022年诺贝尔生理学或医学奖公布现场。新华社记者 任鹏飞 摄

佩博1955年出生于瑞典首都斯德哥尔摩，1986年在瑞典乌普萨拉大学取得博士学位，随后在瑞士苏黎世大学和美国加利福尼亚大学伯克利分校从事博士后研究。1990年，他担任德国慕尼黑大学教授。1999年，他在德国莱比锡创办马克斯·普朗克进化人类学研究所并工作至今，同时也在日本冲绳科学技术大学院大学担任兼职教授。

佩博将获得1000万瑞典克朗（约合90万美元）奖金。

这是10月3日在瑞典斯德哥尔摩卡罗琳医学院拍摄的2022年诺贝尔生理学或医学奖公布现场。新华社记者 任鹏飞 摄