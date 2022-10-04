31省份新增本土确诊病例250例 新增本土无症状感染者626例

据国家卫健委网站消息，10月3日0—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例307例。其中境外输入病例57例(广东19例，福建11例，北京9例，江苏5例，四川5例，天津4例，山东3例，内蒙古1例)，含11例由无症状感染者转为确诊病例(广东4例，四川3例，天津1例，内蒙古1例，江苏1例，山东1例)；本土病例250例(内蒙古151例，广东27例，四川21例，云南14例，江苏7例，湖南6例，西藏6例，山西5例，黑龙江2例，河南2例，陕西2例，北京1例，天津1例，河北1例，浙江1例，安徽1例，福建1例，重庆1例)，含23例由无症状感染者转为确诊病例(四川9例，内蒙古7例，湖南2例，北京1例，黑龙江1例，广东1例，云南1例，陕西1例)。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例266例，其中境外输入病例51例，本土病例215例(四川60例，海南55例，贵州53例，黑龙江11例，西藏7例，青海7例，广东4例，重庆4例，内蒙古3例，宁夏3例，天津2例，福建2例，河南2例，湖南1例，新疆1例)，解除医学观察的密切接触者16810人，重症病例较前一日减少3例。

境外输入现有确诊病例629例(无重症病例)，无现有疑似病例。累计确诊病例24316例，累计治愈出院病例23687例，无死亡病例。

截至10月3日24时，据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例2970例(其中重症病例20例)，累计治愈出院病例243151例，累计死亡病例5226例，累计报告确诊病例251347例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者6104408人，尚在医学观察的密切接触者186536人。

31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者731例，其中境外输入105例，本土626例(内蒙古226例，宁夏67例，西藏47例，新疆38例，贵州30例，云南27例，四川26例，浙江20例，天津18例，广东16例，陕西14例，甘肃14例，山西12例，河南12例，湖北9例，江苏8例，河北6例，山东6例，安徽5例，广西5例，重庆5例，黑龙江4例，上海3例，湖南3例，海南2例，北京1例，辽宁1例，福建1例)。

当日解除医学观察的无症状感染者1068例，其中境外输入100例，本土968例(贵州209例，宁夏180例，黑龙江170例，海南89例，西藏71例，青海62例，四川57例，新疆18例，天津16例，湖北15例，陕西14例，山东13例，广西9例，辽宁8例，江西8例，内蒙古6例，吉林5例，云南5例，河南4例，河北3例，甘肃3例，重庆2例，广东1例)；当日转为确诊病例34例(境外输入11例)；尚在医学观察的无症状感染者9194例(境外输入745例)。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6997963例。其中，香港特别行政区416053例(出院85457例，死亡10176例)，澳门特别行政区793例(出院787例，死亡6例)，台湾地区6581117例(出院13742例，死亡11201例)。