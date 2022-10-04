失能老人没法洗澡？可请“助浴师”上门

助浴师隆素容（左一）搀扶着老人步入助浴快车。2018年12月，由重庆市慈善总会、重庆市养老服务协会、重庆三心堂养老服务有限公司共同发起“助浴快车”项目，为失能或半失能老人提供免费洗浴。新华社记者吴燕霞摄

“爷爷，水温正好吧”“要是觉得舒服您就张张嘴、眨眨眼”……助浴师晏杨俊祺服务的是一位92岁的爷爷，患有帕金森病。虽然老人已经不能说话，但晏杨俊祺怕他洗澡时睡着，一直跟他聊天。

那天服务完准备离开时，老人突然一把抓住晏杨俊祺。“爷爷放心，下次我们再来帮您洗澡。”老人眨了眨眼，缓缓松开手。

成为助浴师以来，晏杨俊祺已经帮160多个老人洗澡。助浴是起源于日本的一项助老服务，助浴师携带助浴设备上门，为有需求的老人提供一整套助浴服务。

随着我国人口老龄化程度进一步加深，失能老人的数量也逐年增加。洗澡这一看似简单的行为，对这些老人而言也异常艰难，在这样的背景下，助浴服务逐渐走入人们视野。

当洗澡成为难题

64岁的赵阿姨因为照顾92岁的老母亲摔伤了腿。从住院的那一天开始，她就在为一件事犯愁：平时每隔一个月给老母亲洗一次澡，现在连自己洗澡都困难，还怎么给完全失能的母亲洗澡呢？

赵阿姨已经出院，但走路还要依靠拐杖的她，仍然无法给老母亲洗澡。于是，她在网上搜索“助浴”，偶然联系上了晏杨俊祺。

网上下单后，赵阿姨很快接到晏杨俊祺的电话。他初步询问老人情况，除基本信息外，还包括病史、皮肤情况、血压血糖情况、是否有自主活动能力等。这是服务的第一步，他要根据老人的实际情况做准备。

8月24日下午3点，晏杨俊祺和同事周娜来到位于成都市武侯区的赵阿姨家。他们包里背着血压血糖测量仪，拉着的恒温水桶里装着折叠床、毛巾等。

“血压血糖指标正常”，周娜给老人进行完一系列检查后，开始准备为老人洗澡。赵阿姨家里装备非常齐全，这次没用上他们自己带来的折叠床。

晏杨俊祺把老人平时洗澡用的座椅从阳台推到老人房间。周娜先帮老人脱掉尿不湿和睡衣，然后用一块大毛巾迅速裹在老人身上。她和晏杨俊祺一起，轻轻把老人抱到座椅上，还在老人胳膊两侧和背上接触座椅的地方垫上塑料泡沫，帮助她支撑着坐稳。

把老人推到洗手间后，周娜把水调到合适温度，隔着毛巾用花洒把老人身上打湿，开始搓洗，随后洗头。晏杨俊祺不时用一次性毛巾帮老人擦拭眼角、嘴角。由于老人完全失能，他还一直关注着老人的状态。

“你们真是帮我解决了大问题！”“太感谢了！”服务完后，赵阿姨连声道谢。

晏杨俊祺对这样的场景并不陌生。他还记得第一次跟着同事上门为一位老奶奶助浴的情景。这位老奶奶因为失明，再加上老伴年纪也比较大，照顾她有些力不从心，已经七八年没有洗过澡，她在外地工作的子女联系上了晏杨俊祺。

“刺鼻，一种老年人的味道。”晏杨俊祺一进门就差点放弃。不到十平方米的卧室里，摆放着老式柜子、木床，床上铺着棉絮做的垫子，床单被罩上的百灵鸟、荷花图案已经破得看不出完整模样。老奶奶一个人扶着拐杖坐在床边，听到人来，她颤颤巍巍站起来。

晏杨俊祺赶紧先把老人扶到客厅，同事把床上的旧床单被罩拆下来，从旁边柜子里拿出新的换上。他们再把助浴装备在床上铺好，扶老人回卧室躺下，开始加水洗澡。

每次给老人洗澡的时候，晏杨俊祺总会想到自己的姥姥姥爷。他跟老人一起生活到初中毕业，印象中他们70岁的时候就已经很少洗澡了。“浴室地面很滑，光线昏暗，一旦摔倒对老人是致命的，很多时候不是不想洗，而是不敢洗。”

助浴不是简单的擦拭

“干这一行，要有爱心！”周娜踏入这个行业，起初是弥补对母亲的遗憾。

2020年初，母亲检查出脑癌，从此就没离开过医院。有一次，母亲被推出来做检查，她赶紧上前去拉一把母亲的手。“黏黏的，手上有泥。”周娜还记得那种难受的感觉，母亲在医院一直没有机会洗澡。

于是，她向医院争取床旁护理，但也只能定期给母亲擦拭一下。后来，周娜帮母亲办理了转院手续，在新的医院母亲有洗“大水澡”的机会，“实际上只是比之前的毛巾更湿一些，她永远不可能像我们这样泡在水里舒舒服服洗个澡”。

母亲住院的一年多时间里，周娜了解到虽然有许多养老机构、家政服务机构可以给老人提供擦拭服务，却无法做到彻底的身体清洁。

“本想着妈妈出院后给她好好洗个澡，遗憾的是最后也没能实现。”2021年开始，周娜开始接洽日本的助浴项目，并引入成都。

当时，国内助浴市场还没有发展起来，助浴设备更多是从日本引进，一套类似折叠浴缸的设备要3至4万元。“如果成本降不下来，对普通家庭来说洗一次澡可是一笔不小的花费。”周娜说。

根据中国老人的需求，周娜和团队研发了改进版的助浴装备，把需要组装的浴缸变成可以铺在床上的折叠床，铺好后充气加水，老人就可以在床上躺着洗澡。

目前，周娜所在的乐家介护提供日式和中式两种助浴方式，日式泡浴428元一次，中式的198元一次。周娜介绍，他们服务的大部分家庭还是选择中式助浴。助浴师一般把折叠床、折叠水盆、毛巾等装备放到恒温水桶内，只需要拎一个桶就能上门完成服务。

为老人助浴是个专业活。周娜介绍，助浴师首先要有养老护理员资格证，然后接受大约10天的培训，包括如何助浴，还有基本的急救、护理知识，培训结束后再参加考试。

“给老人洗澡前，我们已经用模特练习了无数遍。但真正洗澡时，面临的每种情况都非常具体。”周娜说。

为老人助浴并不是简单的擦拭。很多老人失能、半失能，已经在床上躺了十几年，可能几年都没洗过澡。另外，失能老人骨骼脆弱、皮肤敏感，二次搬挪都有可能造成伤害，这些都需要助浴师格外注意。

晏杨俊祺介绍，他们每次上门服务，助浴师的数量视老人身体情况而定，如果是三个人，一般一个人主要负责操作洗澡；另一个人负责陪老人说话，随时关注老人精神状态；还有一个人负责换水、帮着抱抬老人等。整个服务过程一般一个小时，而洗澡环节控制在十几分钟左右，“老年人群体比较特殊，他们心脑血管比较脆弱，并不是泡得越久越好。”

洗澡是一个非常隐私的行为。周娜介绍，助浴师要帮老人破解害羞的问题。上门服务前，他们会给老人子女发一些相关视频，让他们明白具体的服务流程和内容。洗澡时，他们会用一张大大的毛巾将老人全身覆盖，整个过程就是在这块毛巾下盲脱、盲洗、盲穿。

越来越多人参与进来

1994年出生的晏杨俊祺学的传媒专业，毕业后曾在北京工作。回到成都成为一名助浴师以来，他每天都很忙碌。除了上门提供服务外，他还通过直播跟更多人分享助浴经历、技巧。他认为，这是个处于新生阶段的行业，更需要年轻人参与进来，让更多人了解这个行业。

7月份，他去给一位瘫痪在床的奶奶助浴，老人家住一楼，那家人很开心地在门口迎接。家人对老人照顾得非常到位，日常给老人擦澡，床单被罩干干净净，只是实在没有能力给老人洗澡。完成服务后，那家爷爷非常有感触，他拉着晏杨俊祺的手说：“像我们这种需求肯定有很多，你们应该多多推广，扩大业务。”

还有一次，给一位80多岁的爷爷洗完澡后，老人抹着泪说：“要是我老伴还在就好了，也能舒舒服服洗个澡，享受一把！”

在大多数人印象中，为老人洗澡就是脏、累。晏杨俊祺进入这个行业的时候，也不被身边朋友理解，“但每次看到老人洗澡时放松的表情，收到家属的感谢，都觉得很值”。他说，每个人都会老去，现在做的可能是在为自己以后老了奠定基础，“等我们这一代老了，可能会享受到更好的助老服务”。

最近，越来越多的年轻人联系周娜，表示想做助浴师，也有不少人向她请教，如何在自己所在的城市开设助浴服务机构。“这份工作有它的社会价值，正逐渐走入人们视野。”周娜说，随着越来越多人参与到这个行业，她也期盼着相关行业标准规范的制定。

其实，助浴只是居家养老服务行业的细分赛道之一。除了助浴外，周娜还做老人陪诊、按摩、剪指甲、理发等服务。她说，从没想过自己是个商人，更多是抱着让老人活得更有质量的信念在做这些事。